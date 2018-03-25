تفاصيل استقالة "زكريا" من "الصحفيين"

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حاتم زكريا سكرتير نقابة الصحفيين
حاتم زكريا سكرتير نقابة الصحفيين

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تقدم حاتم زكريا باستقالته من منصب سكرتير عام نقابة الصحفيين، على خلفية خلافات مع هيئة مكتب النقابة.

وقام "زكريا" بجمع متعلقاته من مكتبه بالنقابة، وانسحب بعد التقدم باستقالته لهيئة المكتب وفقا لما نشر بـ "الفجر".

تفاصيل الاستقالة تعود لنشوب خلافات بينه وبين هيئة مكتب النقابة، خلال آخر اجتماع لها الثلاثاء الماضي، وعلى رأسها خالد ميري وكيل أول النقابة ومحمد شبانة أمين الصندوق، بسبب لائحة مشروع العلاج، خاصة بعد مقترح محمد خراجة رئيس لجنة الرعاية الاجتماعية برفع قيمة الخدمات بالمشروع.

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