» محمد صلاح يكشف موقفه من مغادرة "ليفربول"

25 مارس 2018 - 09:57 ص

ذكرت صحيفة "ميرور" البريطانية أن الدولي المصري محمد صلاح نجم نادى ليفربول متحمس للبقاء مع ليفربول لموسم واحد آخر على الأقل، حيث يريد صاحب الـ25 عاما إثبات نفسه أكثر في إنجلترا بعد فترة غير ناجحة سابقة في تشيلسي.

وأوضحت الصحيفة أن صلاح لن يغادر جدران ملعب أنفيلد على الأقل في المدى القريب، فيما تستعد إدارة ليفربول لتقديم عرض بعقد جديد للاعب المصري سيمنحه راتبا أسبوعيا قدره 200 ألف جنيه إسترليني.

وأضافت أنه على الرغم من أن زميله فيليب كوتينيو انتقل إلى برشلونة الإسباني في يناير الماضي، إلا أن أفضل لاعب في أفريقيا العام الماضي، لا يريد السير على خطى البرازيلي.

وتألق محمد صلاح مع الريدز هذا الموسم وسجل 36 هدفا في جميع المسابقات، وهو ما جعل تقارير صحفية تربطه بالانتقال لكبرى أندية أوروبا ومنها ريال مدريد الإسباني.