تحديد 3 متورطين في الحادث الإرهابي بالإسكندرية

25 مارس 2018 - 10:01 ص

تستكمل النيابة العامة تحقيقاتها الموسعة فى حادث التفجير الإرهابى الذى استهدف موكب اللواء مصطفى النمر، مدير أمن الإسكندرية، فى شارع المعسكر الرومانى بمنطقة رشدى، أمس السبت، وذلك بفحص وتفريغ كاميرات المراقبة، وسماع أقوال شهود العيان.

وبحسب مصدر أمني فإنه تم تحديد 3 من مرتكبى الحادث الإرهابى، وسيتم ضبطهم وتسليمهم للعدالة، والقصاص للشهيدين خلال ساعات.

وكان شارع المعسكر الرومانى بالإسكندرية شهدت تفجير عبوة ناسفة أسفل سيارة، أثناء مرور موكب مدير الأمن اللواء مصطفى النمر، ما أسفر عن استشهاد اثنين وإصابة 5 آخرين، تم نقلهم لمستشفى الشرطة لتلقى العلاج.