وزير الشباب يعترف: "أنا فاشل"

25 مارس 2018 - 10:03 ص

قال المهندس خالد عبد العزيز، وزير الشباب والرياضة، إن الألتراس يوجد بداخلهم جناح سياسي، وهو ما يسيء لصورتهم في كل مباراة.

وأضاف "عبد العزيز" خلال ئببرنامج "كل يوم" مع الإعلامي عمرو أديب على فضائية "أون إى"، أنه فشل في إدارة هذا الملف وعودة الجماهير للملاعب منذ توليه الوزارة.

وتابع: "هذا الملف صعب للغاية وأعترف بأني لم أديره بشكل جيد لكني أسعى لإنهاء تلك الأزمة مع الجماهير وسرعة عودتها للملاعب، موضحًا: سأحاول بكل جهد مع الجهات الأمنية المسئولة عن ذلك الملف، للتوصل إلى حل مرضي للجميع، حتى تعود الحياة الكروية إلى طبيعتها في أقرب وقت.

وأكمل: "عرضنا ملف الألتراس على رئيس الجمهورية، وأوصى بضرورة حل تلك الأزمة، لأننا في ظروف غير مستقرة بسبب الهجمات الإرهابية".