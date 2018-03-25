  • الأحد 25 مارس 2018
  • بتوقيت مصر12:16 م
بحث متقدم
صلاح

شاهد.. رد "صلاح" على فتاة طلبت منه الزواج

ي

مفاجآت عن صور "السماء" المنتشرة على "السوشيال ميديا"

عبد الله السعيد

ضربة موجعة لـ"السعيد" بمعسكر الفراعنة

صلاح

نجم "ليفربول" يحذر محمد صلاح من هذا الأمر

آثار الانفجار

تحديد 3 متورطين في الحادث الإرهابي بالإسكندرية

الدكتور على المصيلحي وزير التموين

التموين ترد على زيادة أسعار السلع عقب "الرئاسية"

محمود عزت

قيادي إخواني ينعي "محمود عزت"

مؤسس "فيس بوك" يتضامن مع المسلمين ضد "ترامب"

58 مليار دولار خسارة ..أسوأ أزمة في تاريخ فيس بوك

حاتم زكريا سكرتير نقابة الصحفيين

تفاصيل استقالة "زكريا" من "الصحفيين"

عبد الماجد وعرابي

"عرابي" زي " ابن سبأ" اليهودي

وزير الشباب يعترف: "أنا فاشل"

الرياضة

خالد عبد العزيز
خالد عبد العزيز

محمد عبد الحارس

أخبار متعلقة
#

"أحمد الوكيل" مدير عام للشباب والرياضة بالمنيا

#

البدء في إعداد منتخب الوادي الجديد لذوي الإعاقة السمعية

#

وزير الشباب: هذا أفضل إنجاز رياضي خلال 2017

#

"الغيطي" يفتح النار على وزير الطيران

القبض علي عميد شرطة

ضباط متورطون فى قضايا

تهريب السيارات من ليبيا

قال المهندس خالد عبد العزيز، وزير الشباب والرياضة، إن الألتراس يوجد بداخلهم جناح سياسي، وهو ما يسيء لصورتهم في كل مباراة.

وأضاف "عبد العزيز" خلال ئببرنامج "كل يوم" مع الإعلامي عمرو أديب على فضائية "أون إى"، أنه فشل في إدارة هذا الملف وعودة الجماهير للملاعب منذ توليه الوزارة.

وتابع: "هذا الملف صعب للغاية وأعترف بأني لم أديره بشكل جيد لكني أسعى لإنهاء تلك الأزمة مع الجماهير وسرعة عودتها للملاعب، موضحًا: سأحاول بكل جهد مع الجهات الأمنية المسئولة عن ذلك الملف، للتوصل إلى حل مرضي للجميع، حتى تعود الحياة الكروية إلى طبيعتها في أقرب وقت.

وأكمل: "عرضنا ملف الألتراس على رئيس الجمهورية، وأوصى بضرورة حل تلك الأزمة، لأننا في ظروف غير مستقرة بسبب الهجمات الإرهابية".

شاهد الفيديو


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

مصر والبرتغال .. كلام في الرياضة والسياسة

جمال سلطان

سلفية الشيخ "فركوس" (2)

محمود سلطان

بعد حوار ساندرا.. هل يغير السيسي إعلامه؟

فراج إسماعيل

أهداف إفريقية في شبكة الجهل!

أ. د. حلمي محمد القاعود

ساركوزى وكوشنر..يا شماتة الطغاة فينا

د. هشام الحمامي

ليسوا عشرة .. بل مائة وأكثر !

طه خليفة
شارك معنا

اخترنا لك

» أول ظهور تليفزيوني لعشيقة ترامب
» تفاصيل جديدة عن واقعة "الحاجة سعدية"
» إطلاق اسم صلاح على أكبر متاجر بإنجلترا
» محمد صلاح يكشف موقفه من مغادرة "ليفربول"
» صورة نادرة لموسيقار الأجيال بـ "الجبّة والقفطان"
» معلومات جديدة عن علاقة ترامب الجنسية بالممثلة الإباحية
» بلاغ ضد حازم حسنى لاتهامه بإفساد الانتخابات
» أعذار"شيكابالا" و"عاشور" لهزيمة البرتغال تفتح النار عليهما
» زيادة رواتب جهاز "كوبر".. ولهيطة يتقاضى 145 ألف جنيه
» إنقاذ 106 ركاب من طائرة "الطيار المخمور"
» بالفيديو.. ينتقم من خيانة زوجته على طريقة "داعش"

استطلاع رأي

كيف ترى حوار الرئيس عبدالفتاح السيسي مع "ساندرا"؟

  • عصر

    03:35 م

  • فجر

    04:34

  • شروق

    05:58

  • ظهر

    12:06

  • عصر

    15:35

  • مغرب

    18:14

  • عشاء

    19:44

من الى
أرطغرل
موسى مصطفى موسى
دعايا انتخابات 2018
طارق البشرى
تمثال لصقر قريش