» بالفيديو.. ينتقم من خيانة زوجته على طريقة "داعش"

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خيانة

اغتصاب

هندى

ديلي ميل

ذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أن "100" جلدة  كانت عقابا لامرأة خانت زوجها في الهند، إذ قام الرجل بعقابها بطريقة وحشية  في ساحة عامة، إذ جلدها زوجها كعقاب على خطيئة الزنا قبل أن تنهار السيدة أمام حشد من الناس، الذين حاولوا اغتصابها فيما بعد  .

ونشرت الصحيفة مقطع فيديو يظهر  اللحظة الصادمة  التي تعرضت فيها امرأة هندية للجلد 100 مرة من قبل زوجها، كعقاب على فاحشة الزنا، قبل أن تنهار أمام حشد من الناس - الذين اعتدوا عليها جنسياً.

وأضافت الصحيفة أن صراخ السيدة كان مرعب، حيث قام زوجها بربط يديها وتعليقها بحبل في شجرة ، في ساحة عامة، أمام حشود من الناس، إذا أخذت السيدة  تصرخ من الألم،  وعلى الرغم من ذلك كان زوجها يجلدها مراراً وتكراراً بحزام جلدي، في قرية بولندشاهر بولاية أتر برديش الهندية .

لكن محنة هذه المرأة لم تنته عند هذا الحد، حيث ادعت بعض التقارير أن بعض القرويين اعتدوا على المرأة جنسيًا وحاولوا اغتصابها، وعندما استعادت حواسها، حذروها من إخبار الشرطة قبل أن تهرب.

وأوضحت الصحيفة أنه تم تنفيذ العقاب الوحشي للسيدة بعد أن اثبت محكمة "الكنغر" أنها مذنبة، إذ حاولت الهرب من مع صديقها، ووفقاً لشرطة بولندشاهر ، كانت المرأة قد هربت مع عشيقها في الأسبوع الأول من مارس وكانت تقيم معه في منزل أحد أقاربه.

وفي 10 مارس، أرسل زوجها شخصا لإقناعها بالعودة إلى المنزل - حيث أخبرها أنه سينسى الماضي  ويبدأ حياتهم من جديد، ولكن عندما عادت، أنشئت محكمة لشيوخ القرية لتقرر العقوبة - وهي أنه يجب أن يجلدها زوجها 100 مرة.

ولفتت الصحيفة أن في فيديو تم تصويره من كاميرا الهاتف المحمول، يمكن رؤية المرأة وهي معلقة في أحد الأماكن العامة في القرية، عندما كان يهاجمها زوجها حتى انهارت، لكنها تمكنت من الهرب لاحقا، ولدى استعادتها عافيتها تقدمت بشكوى لمركز الأمن، الذي اعتقل زوجها و30 شخصا ممن كانوا موجودين في المكان أثناء جلدها.

صور الخبر ..





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