قيادي إخواني ينعي "محمود عزت"

25 مارس 2018 - 10:10 ص

تعيش جماعة الإخوان المسلمين حالة من الغموض ، حول حقيقة وفاة " محمود عزت" ، القائم بأعمال المرشد ، والتي ما زال يكتنفها الغموض حتي الآن.

القيادي الإخواني أشرف عبد الغفار في منشور له علي حسابه الشخصي علي موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك ترحّم علي عزت من خلال منشور مطول ذكر فيه عددا من قيادات الجماعة.

وأضاف عبد الغفار في منشوره مستنكرا ردود الأفعال عقب عودة الناشط القبطي " رامي جان" وهجومه علي الإخوان ، أنه للاسف هناك ثنائية ربط فكر الاخوان و منهجهم بأشخاص معينيين أمثال محمود حسين و إبراهيم منير و حوارييهم و كذلك محمود عزت( رحمه الله )!

وتعتبر هذه أول مرة يتعامل فيها قيادي إخواني مع نائب المرشد أو القائم بأعماله بأنه في عداد الأموات ، وذلك من خلال إطلاق عبارات الترحم عليه ، وأنه صار من الماضي.

ويعتبر عزت هو الوحيد من قيادات جماعة الإخوان ، الذي لا يعرف مكانه الحالي منذ 30 يونيو 2013، ولا من أين يدير مجموعته.

ويعرف عزت بـ"الرجل القوي " داخل الجماعة، حيث وصل إلى منصبه بمكتب الارشاد عن طريق دوره في "التنظيم الخاص " .

فيما يردد البعض أن عزت هو من يقوم ببث إشاعات وفاته ، كنوع من التعمية وتضليل الأجهزة الأمنية.