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زيادة رواتب جهاز "كوبر".. ولهيطة يتقاضى 145 ألف جنيه

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كوبر
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المنتخب

ابوريدة

كوبر

إيهاب لهيطة

أصدر هاني أبوريدة رئيس اتحاد الكرة قرارًا بزيادة رواتب الجهاز الفني المعاون للأرجنتيني هيكتور كوبر بنسبة 100% بأثر رجعي منذ 4 أشهر تقريبًا.

واستقر راتب إيهاب لهيطة مدير المنتخب عند 145 ألف جنيه، بينما وصل راتب أسامة نبيه وأحمد ناجي الى 140 ألف جنيه شهريًا.

وأقر "أبو ريدة" زيادة هذه الرواتب عقب زيادة راتب هيكتور كوبر بعد انتهاء بطولة كأس الأمم الأفريقية الماضية، كنوع من المكافأة بعد المستويات الجيدة التى قدمها الفراعنة والحصول على لقب وصيف البطولة، وسط توقعات قبل البطولة بعدم تحقيق نتائج طيبة.

ويدخل الفراعنة مواجهة ودية قوية الثلاثاء المقبل أمام اليونان فى إطار الاستعداد لمنافسات كأس العالم روسيا 2018، بعدما خسر أمام البرتغال بقيادة رونالدو الجمعة بنتيجة 1 / 2 .


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