» إنقاذ 106 ركاب من طائرة "الطيار المخمور"

25 مارس 2018 - 10:16 ص

ألغت شركة طيران "تاب إير" البرتغالية رحلتها، بعد أن عثر موظف على الطيار مخمورا في داخل مركز القيادة قبيل الإقلاع، الأمر الذي أدي إلى إنقاذ ركاب الطائرة من احتمال تعرضهم للمخاطر أثناء الرحلة، وتم إنزال الركاب من الطائرة إلى أن يتم تسيير رحلة بديلة بعد توفير المقاعد اللازمة لهم.

وقد سحبت سلطات الأمن بمطار شتوتجارت الألماني رخصة طيار وجد مخمورا داخل قمرة قيادة طائرة قبيل إقلاعها وعلى متنها 106 ركاب في رحلة من مدينة شتوتجارت إلى لشبونة عاصمة البرتغال.

وأكدت الشركة أنها ألغت الرحلة بسبب "عدم أهلية الطيار"، مشيرة إلى أن رجال الأمن اقتحموا قمرة القيادة بناء على بلاغ الموظف، ليجدوا الطيار البالغ من العمر 40 عاما "في حالة سكر شديد"، وقدمت الشركة اعتذارا لـ 106 ركاب.