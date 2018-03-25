«عبد الشافي» يصدم جمهور الزمالك

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أبلغ اللاعب الدولي محمد عبد الشافي وظهير أيسر نادي الفتح السعودي، مسئولي القلعة البيضاء بأنه قرر تأجيل مصيره لنهاية الموسم كنوع من الرد غير المباشر على رفض عودته حاليًا للدوري المصري، ويرغب في استكمال مشواره بالدوري السعودي.

ورفض "عبدالشافى" منح مسئولي الزمالك ردًا قاطعًا بشأن عودته مجددًا لصفوف القلعة البيضاء بعد انتهاء احترافه في الدوري السعودي.

إيهاب جلاب مدرب الزمالك يرغب في ضم اللاعب نظرًا لما يمتلكه من خبرات كبيرة، خاصة  في ظل عدم وجود بديل كفء له بعد إصابة السوري مؤيد العجان، بقطع في الرباط الصليبي.  


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