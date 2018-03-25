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"عشماوي" يعلن رفع درجة الاستعداد القصوى استعدادًا للانتخابات الرئاسية

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أعلن اللواء محمود عشماوى محافظ القليوبية رفع درجات الاستعداد القصوى بكل المراكز والمدن والأحياء وجميع المديريات وإلغاء الإجازات لرؤساء المراكز والمدن ومديرى المديريات وتواجد كل مسئول بنطاق مركزه للتأكد من جاهزية المقار الإنتخابية ورفع كفاءتها وتوفير مصدر دائم للكهرباء وآخر للطوارئ وتوفير خط تليفون وتجهيز أماكن مبيت قوات التأمين التابعة للقوات المسلحة والشرطة استعدادا للانتخابات الرئاسية

وشدد عشماوي،على ضرورة توفير إنشاء مظلة أمام كل مركز إنتخابي لحماية الناخبين من الشمس وتوفير كرسي متحرك لكبار السن .

وفي مجال الصحة وجه عشماوي برفع درجة الإستعداد بجميع المستشفيات والوحدات الصحية بنطاق المحافظة والتاكد من توافر جميع المستلزمات الطبية وتواجد طاقم الاطباء والتمريض بجميع المستشفيات والعيادات المتنقلة بنسبة 100% ، مشددًا على ضرورة انتشار  سيارات الإسعاف على مستوى المحافظة فى محيط المقار واللجان الانتخابية وعلى محاور التحرك الرئيسية والفرعية لتأمين العملية الانتخابية

وأكد المحافظ على جميع الجهات بضرورة المتابعة الحية لكل الأحداث التي تتم بكل المقار الانتخابية على مدار الساعة طوال فترة الانتخاب، وانتظام سير العملية الانتخابية، والتأكد من بدء عمليات الاقتراع بكافة اللجان في الموعد المحدد له، ومعرفة أسباب تأخر عمل أي لجان في حالة حدوث ذلك، والعمل على حل أي مشكلة طارئة على الفور.


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