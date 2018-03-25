سائقون يقطعون بعضهم بالأسلحة بسبب أولوية التحميل بالقليوبية

نشبت مشاجرة بالأسلحة البيضاء بين سائقين "توك توك" بسبب أولوية التحميل وقاموا بالتعدي على بعضهم وإصابتهم بإصابة خطير، تم نقل المصابين للمستشفى لتلقي العلاج، تحرر محضر بالواقعة.

كان قد تبلغ لقسم الخصوص بحدوث مشاجرة ومصابين بشارع الخصوص العمومي امام محطة وقود التعاون – دائرة القسم.

وبالانتقال والفحص تبين حدوثها بين كل من طرف أول "محمد. س. م" 21 سنة - سائق توك توك ومقيم شارع إبراهيم النمكي - دائرة القسم، مصاب بجرح نافذ بالجانب الأيسر ووجود نزيف داخلي بالبطن والصدر، وتم نقله لمستشفي المطرية وحجزة للعلاج.

وطرف ثان "أحمد. م. م" وشهرته " أحمد زكاروته " 18 سنة - سائق توك توك ومقيم أرض الكرادسة – دائرة القسم مصاب بجرح قطعي بالذراع الأيسر.

وذلك لحدوث مشادة كلامية بينهما على أسبقية تحميل الركاب بالموقف تطورت لمشاجرة قام على أثرها الثاني بالتعدي علي الأول بسلاح أبيض (مطواة) وتعدي الأول علي الثاني بسلاح أبيض ( كتر ) محدثين ما بهما من إصابات.

تمكن ضباط مباحث القسم من ضبط طرفي المشاجرة، وبمواجهتهما تبادلا الاتهامات فيما بينهما، وأمكن ضبط 2 سلاح أبيض "مطواة - كاتر " وتم التحفظ عليهما.

كلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى عن الواقعة.

تحرر عن ذلك المحضر رقم 4735 جنح قسم الخصوص لسنة 2018م، وجار العرض على النيابة.