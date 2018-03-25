"جالطة سراي" يضع "تريزيجيه" تحت المنظار

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الرياضة

تريزيجيه
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بسمة وهبة

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الحاجة سعدية

أبدى مسئولو نادي جالطة سراي التركي بقيادة قرر المدرب فاتح تريم المدير الفني رغبتهم في ضم اللاعب محمود حسن تريزيجيه نجم المنتخب الوطني المحترف بين صفوف قاسم باشا التركي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة مقابل 5 ملايين يورو.

وقالت تقارير تركية، إن نادى جالطة سراي يعتزم الموافقة على رحيل لاعبه جارى رودريجيز لأحد أندية الدورى الإنجليزى الممتاز "البريميرليج" مقابل 20 مليون يورو، على أن يتم التعاقد مع محمود تريزيجيه مقابل 5 ملايين يورو لتعويض رحيله، وفقًا لصحيفة "الصباح" التركية.

وكانت صحيفة "ستار" التركية ذكرت فى وقت سابق، أن نادى جالطة سراى بدأ فى وضع خطة التعاقدات المراد إبرامها خلال فترة الإنتقالات الصيفية القادمة حيث يتواجد اللاعب المصرى محمود تريزيجيه على رأس تلك التعاقدات.

وأضافت الصحيفة، أن تريزيجيه الذى سجل 8 أهداف فى الدورى التركى هذا الموسم، وصنع 4 أهداف أخرى، ويتميز بالسرعة فى الأداء والمهارات الفنية الفائقة، سيكون البديل الأمثل لجناح جالطة سراى جارى رودريجيز.

ويُعد تريزيجيه ضمن اهتمامات عديد من الأندية الإنجليزية حيث يرغب ثلاثي أندية البريميرليج وستهام وواتفورد وليستر سيتي في التعاقد مع لاعب منتخب مصر.


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