» تفاصيل جديدة عن واقعة "الحاجة سعدية"

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كشفت الإعلامية بسمة وهبة، تفاصيل جديدة بواقعة الحاجة سعدية، ضحية النصب باسم العمرة، قائلة: "إنها سافرت إلى السعودية لمتابعة سير القضية، موضحة أنه تم القبض على الضحية وبحوذتها 17 ألف قرص ترامادول، لافتة إلى أنها محبوسة في ينبع.

وأضافت "وهبة"، خلال مداخلة هاتفية من السعودية، ببرنامج "المصري أفندي"، المذاع عبر فضائية "القاهرة والناس" أن المتهم حجز للحاجة سعدية تذكرة لينبع؛ لأن طيران ينبع أرخص من جدة، مؤكدة أنها تتواصل مع كل المسئولين في كل مكان لإيجاد حلًا لهذه الواقعة.

وتابعت أنها تواصلت مع القنصل العام بالسفارة المصرية، ووجدته ملمًا بالتفاصيل، ووكلت محاميًا لها، ولكنها وجدت السفارة المصرية متولية المسألة.

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