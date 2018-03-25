نجم "ليفربول" يحذر محمد صلاح من هذا الأمر

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حذر الإنجليزي بول إنس، قائد فريق ليفربول الإنجليزي السابق، اللاعب محمد صلاح، نجم هجوم الفريق الحالي، من اتخاذ قرار الرحيل عن الفريق خلال فترة الانتقالات القادمة إلى نادٍ آخر، واصفا إياه فى حالة اتخاذ القرار بـ"الأحمق".  

وتابع "إنس" في تصريحات له، لموقع «ليفربول إيكو»: "صلاح يتواجد حاليًا في المكان الذي يتناسب معه ومع إمكانياته الكبيرة، وعليه أن يدرس جيدًا كل أموره قبل أن يقرر الرحيل عن ليفربول، وأن ينظر جيدًا إلى التشيلي أليكسيس سانشيز (انتقل إلى مانشستر يونايتد من أرسنال في يناير الماضي) والفرنسي بول بوجبا، لكي يدرك أنه ليست كافة الانتقالات تحقق النجاح المرجو منها".

وكانت هناك عدة تقارير إسبانية، أكدت على رغبة نادي ريـال مدريد الإسباني في للحصول على خدمات «صلاح» في الصيف المقبل، بعدما تألق بشكل كبير خلال الموسم الجاري، ومشاركته في 41 مباراة بجميع المسابقات، برصيد 36 هدفا وصناعة 12 أخرى لزملائه، ليحطم عدة أرقام قياسية، سواء على مستوى النادي أو الدوري الإنجليزي بشكل عام.


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