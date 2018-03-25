ضبط مقاول محكوم عليه فى 35 قضية وغرامة مليون و400 ألف جنيه

علي إسماعيل
تمكن ضباط مباحث قسم الخصوص من ضبط المدعو "حازم. ع. ف" وشهرته "حاتم سباق" 47 سنة - مقاول ومقيم شارع البترول – عزبة السقيلي – دائرة قسم الخصوص واخر العتامنة – مركز طما - سوهاج المحكوم عليه في 35 حكم حبس ( 26 جزئي – 6 مستأنف ) وعدد 3 غرامة بإجمالي مبالغ ( 1.493.005 جنيه ) مليون وأربعمائة وثلاث وتسعون ألف جنيه اخرهم القضيه القضية رقم 2764 لسنة 2016 م جنح مستانف قسم الخصوص – سرقة تيار كهربائي ‘كلي رقم 12764 لسنة 2016 م حصر رقم 1828 لسنة 2017 غيابي بالحبس شهرين وكفالة 200 جنيه جلسة 25/6/2017
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