» صورة نادرة لموسيقار الأجيال بـ "الجبّة والقفطان"

عبد القادر وحيد
تداول نشطاء علي موقع التواصل الاجتماعي تويتر صورة نادرة لموسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب وهو يرتدي " الجبة والقفطان".
وتظهر الصورة موسيقار الأجيال واقفا وهو يرتدي الزي الأزهري ، حيث كان في بداية حياته عام 1927 ، فيما يجلس الزعيم سعد زغلول وأمير الشعراء أحمد شوقي .
يذكر أن محمد عبد الوهاب ولد في 13 مارس 1902 في حى باب الشعرية ، وأبوه الشيخ محمد أبو عيسى والذي يرجع أصله إلى أبوكبيرمحافظة الشرقية الذي كان يعمل كمؤذن وقارئ في جامع سيدى الشعرانى بباب الشعرية.
و توفى في 3 مايو 1991 وشُيعت جنازته في 5 مايو في جنازة عسكرية.
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