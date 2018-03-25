» صورة نادرة لموسيقار الأجيال بـ "الجبّة والقفطان"

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سعد زغلول

موسيقار الأجيال

الجبة والقفطان

أحمد شوقي

تداول نشطاء علي موقع التواصل الاجتماعي تويتر صورة نادرة لموسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب وهو يرتدي " الجبة والقفطان".

وتظهر الصورة موسيقار الأجيال واقفا  وهو يرتدي الزي الأزهري ، حيث كان في بداية حياته عام 1927 ،  فيما يجلس  الزعيم سعد زغلول وأمير الشعراء أحمد شوقي .

يذكر أن محمد عبد الوهاب ولد في 13 مارس 1902 في حى باب الشعرية ، وأبوه الشيخ محمد أبو عيسى والذي يرجع أصله إلى أبوكبيرمحافظة الشرقية الذي كان يعمل كمؤذن وقارئ في جامع سيدى الشعرانى بباب الشعرية.

و توفى في 3 مايو 1991 وشُيعت جنازته في 5 مايو في جنازة عسكرية.



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