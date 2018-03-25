مفاجآت عن صور "السماء" المنتشرة على "السوشيال ميديا"

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انتشرت صور على نطاق واسع بمواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" و"تويتر"، المفاجأة أنها من كتاب دين لإحدى الطوائف المسيحية قيل أنها "توحي" بيوم القيامة، تحت عنوان "اللحظات الأولى للقاء فى السماء" .

الصور التى انتشرت جسدت لقاء الفرقاء والأحباء فى السماء بعد شوق، وسط الخضرة والماء والأنهار، وكان الكثير من رواد التواصل الاجتماعي "ينشروها" معلقين بها على الرغبة في لقاء "الآخرة" بين أبنائهم وأمهاتهم الذين فارقتهم الحياة.

ولكن لم تدم الذكريات كثيرة في تلك الصور، إذ تعد تلك الصور من أحد الكتب الدينية لطائفة تسمى "شهود يهوه"، وهى طائفة مسيحية، لكن أفرادها لا يعتقدون بالمسيحية والثالوث والروح المقدس، حيث يؤمنون بأن يسوع هو رئيس الملائكة ميخائيل، ولا يكرمون الصليب.

وتؤمن هذه الطائفة بأن الكنيسة قامت على مر العصور بتحريف الكتاب المقدس، ويسعون إلى تصحيحه، ويؤمنون بأن المسيح كائن مخلوق، وأن الروح القدس هو مجرد تعبير عن قوة الله.








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