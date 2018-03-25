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المنيا تودع جثماني شهيدي سيناء

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احد شهداء المنيا
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"إدريس" شهيد جديد فى عمليات سيناء بالغربية

ودّعت محافظة المنيا مساء أمس السبت اثنين من ضحايا العمليات العسكرية الذين استشهدوا في العملية الشاملة بسيناء حيث  ودع أهالي عزبة طنيوس، التابعة لقرية طحا الأعمدة، في مركز سمالوط، شمالي مُحافظة المنيا، وأهالي القرى المجاورة، اليوم السبت، جثمان أحد المُجندين، الذي اٌستشهد خلال مُشاركته في العملية الشاملة سيناء 2018، خلال جنازة داخل مسقط رأسه.

وقال عدد من أهالي القرية وأقارب "الشهيد" "إبراهيم لويس إبراهيم"، 19 عامًا ، إنّه كان مُتبقي على إنهاء خدمته العسكرية، 4 أشهر، وكان يتمنى الاستشهاد دفاعًا عن وطنه، حتى كتب على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" عبارة "شهيد تحت الطلب".

 كما شيّع أهالي أهالي قرية جبل الطير، في مركز سمالوط، شمال محافظة المنيا، جثمان "غالي يونس محمد" 22 عامًا،  أحد المُجندين، الذي استشهد خلال مُشاركته في العملية الشاملة سيناء 2018.

وشارك في "الجنازة"، المئات من أهالي القرية، والقرى المجاورة، وسط ترديد هتافات تطالب بالقصاص من الجماعات الإرهابية، ومنها "يا هشهيد نام وارتاح وجيشنا يكمل الكفاح".


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