البيت الجديد في المنام زيادة رزق وزوال هم

25 مارس 2018 - 11:14 ص

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، رأيت أننا نرحل من بيتنا الى بيت جديد، ثم ذهبنا إلى بيت جدتي وكان المطر شديدا وكنت أبحث عن حذائي فلبست فردتي وفردت أبي و أبحث عن فردتي الثانية وكان في كثير أحذية. السن 21 وعزباء. وشكرا.

التأويل..

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، البيت الجديد زيادة رزق لكم، وزوال هم و فرج، وزوال حزن وتحول لسعادة وسرور، والبيت الجديد يدل أيضًا على الشفاء من مرض، والتوبة والقربة إلى الله وكفارة الذنوب، والبيت الجديد علو قدر ورفعة، وحصول خير يخص الدنيا، و زيادة رزق، وقد يدل البيت الجديد على الإنتقال لمكان جديد بسبب زواج.

والأصل فى لبس الحذاء والمشى به سفر في بر، وقد يدل على الزوج. وخلع فردة الحذاء يدل على مفارقة أخ أو أخت وقد يكون بسبب سفر. والمشي بفردة حذاء واحدة مفارقة أو عدم إتمام سفر. وضياع النعلين والحصول عليهما بمشقّة قد يدل على الحصول على مال بعد مشقة. ولبسك لفردة لك وأخرى للوالد فذلك حيرة فى أمر. وقد يدل خلع فردتي الحذاء على الأمن والإرتقاء والمكانة لقوله تعالى:(فَلَمَّا أَتَاهَا نُودِيَ يَا مُوسَى * إِنِّي أَنَا رَبُّكَ فَاخْلَعْ نَعْلَيْكَ إِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى * وَأَنَا اخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَى)طه13:11. فنال سيدنا موسى عليه السلام بعد ذلك الولاية، والنصر على فرعون وقومه. والله أعلم. وأدعو الله أن يرزقك خير هذه الرؤيا اللهم آمين.

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