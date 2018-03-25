غدًا..انطلاق ماراثون الرئاسة فى محافظة المنيا

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يتوجه غدا أكثر من 3 ملايين ناخب من بناء محافظة المنيا للإدلاء بأصواتهم أمام  558 مركزا انتخابيا و718 لجنة انتخابية  بمحافظة المنيا فى انتخابات لرئاسة الحالية لعام 2018 ولمدة 3 أيام.

 وقال مصدر قضائى لـ"المصريون"، إن الأجهزة الأمنية  قد رفعت من درجة الاستعداد لقصوى لاستقبال وتأمين اللجان التى تجرى بها الانتخابات على مستوى المحافظة كما قامت قوات الجيش ولشرطة بنشر قواتها على كل اللجان ووضع كل الاجراءات الوقائية  لمنع اية محاولات للعبث بسير العملية الانتخابية وتأمين اللجان والناخبين خلال مدة الاقتراع.

وأشار المصدر إلى أن مديرية أمن المنيا دفعت بالقوات الخاصة والأمن العام وقوات الأمن المركزى بما يقرب من 22 ألف من الضباط والمجندين لتأمين اللجان بالتنسيق مع القوات المسلحة أمام اللجان.

 

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