حبس عامل تحرش بطالبة بمدينة المنيا 4 أيام

25 مارس 2018 - 11:21 ص

قررت نيابة بندر المنيا اليوم الأحد، تحت إشراف المستشار أحمد الفولى المحامى العام لنيابات جنوب حبس عامل 4 أيام على ذمة التحقيقات لتحرشه بطالبة أثناء سيرها بالطريق العام بمنطقة أرض سلطان بمدينة المنيا.

كان قد تلقى اللواء ممدوح عبد المنصف، مدير أمن المنيا، إخطارًا من مأمور قسم شرطة المنيا، بضبط "م. ع. " 28 سنة، عامل، حال تحرشه جنسيًا، بـ"د. ن. إ" طالبة، في حي أرض سلطان بمدينة المنيا.

وتحرر محضر بالواقعة، وأقر المتهم بارتكابه للواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات، والتي كلّفت إدارة البحث الجنائي، بالتحري حول الواقعة وظروفها وملابساته.