الأهلي يطير إلى الإمارات اليوم

25 مارس 2018 - 11:22 ص

تنطلق في تمام الثانية عشرة ظهر اليوم الأحد بعثة النادي الأهلي إلى الإمارات لمواجهة نادي الفجيرة الإماراتي في إطار الاحتفال باليوبيل الفضي للنادي الإماراتي، ومن المقرر رحيل البعثة علي طائرة خاصة.

ويواجه الأهلى أزمة كبيرة فى خط الهجوم، أمام الفجيرة، بسبب غياب كل مهاجمى الفريق عن البعثة فى الإمارات، وليد أزارو ومروان محسن وجونيور أجاى وصلاح محسن، لانضمامهم لمنتخبات بلادهم لخوض مباريات تحضيرية، استعداداً لكأس العالم فى روسيا.

فيما يغيب الحارس الدولى شريف إكرامى، عن الرحلة بسبب عدم تعافيه من الإصابتين اللتين يعانى منهما فى أنكل القدم والحوض، حيث فضّل الجهاز الفنى منحه راحة فى القاهرة استعداداً لاستئناف مبارياته فى بطولة الدورى بداية الشهر المقبل.

ويترأس بعثة الفريق المهندس خالد الدرندلى، عضو مجلس الإدارة، بجانب الجهاز الفنى والإدارى والطبى، وقائمة اللاعبين 18 لاعباً هم: على لطفى، رمضان مصطفى، محمود الجزار، محمد نجيب، محمد هانى، باسم على، صبرى رحيل، هشام محمد، محمد شريف، ميدو جابر، أحمد حمودى، إسلام محارب، حسام غالى، وليد سليمان، على أن يتم تصعيد بعض اللاعبين من قطاع الناشئين لسد النقص العددي فى صفوف الفريق بسبب انضمام لاعبيه الدوليين للمنتخب الأول، الذي يخوض حالياً معسكراً ودياً فى سويسرا، وكذلك لاعبو الأهلي بالمنتخب الأولمبى الذى يُقيم حالياً معسكراً فى السعودية، حيث فاز على نظيره السعودى بثلاثة أهداف لهدفين، وينتظر أن يخوض مباراة ثانية أمام المنتخب السعودى غداً الاثنين.