» إطلاق اسم صلاح على أكبر متاجر بإنجلترا

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قام عدد من أصحاب المحلات التجارية "المطاعم" بإطلاق اسم لاعب نادي ليفربول الإنجليزي ومنتخب مصر محمد صلاح على أسماء متاجرهم.

وهذه لم تكن المرة الاولى إذ سبق قبل ذلك إطلاق إسم "صلاح" في اغاني خصصت له شخصيًا بعد المجد الشخصي الذي حققه في نادي ليفربول.

ويتصدر محمد صلاح قائمة هدافى الدورى الإنجليزى برصيد 28 هدفاً متفوقاً على أقرب منافسيه هارى كين لاعب توتنهام بفارق 4 أهداف، كما يتصدر قائمة أكثر اللاعبين تسجيلاً للأهداف بدوريات أوروبا هذا الموسم، متفوقاً بفارق 3 أهداف على ليونيل ميسى نجم برشلونة الإسبانى أقرب منافسيه .





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