مناورات عسكرية لحماس في قطاع غزة

25 مارس 2018 - 11:29 ص

تحت مسمى "مناورات الصمود والتحدي"، بدأت حركة حماس، اليوم الأحد، مناورات عسكرية بقيادة جناحها المسلح كتائب عز الدين القسام.

ونقلت الأناضول، انتشار المئات من عناصر “القسام” في شوارع قطاع غزة، حاملين أسلحة خفيفة.

ومساء السبت، أعلنت “القسام”، عن نيتها تنفيذ هذه المناورات، الأحد، دون تحديد مكان أو موعد تنفيذها أو طبيعة الأسلحة المزمع استخدامها.

وقالت في بيان: “تلك مناورات مخطط لها مسبقاً، وسيسمع خلالها أصوات إطلاق نار وانفجارات، كما سيلاحظ حركة نشطة للقوات والمركبات العسكرية”.