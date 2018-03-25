  • الأحد 25 مارس 2018
  • بتوقيت مصر12:13 م
بحث متقدم
صلاح

شاهد.. رد "صلاح" على فتاة طلبت منه الزواج

ي

مفاجآت عن صور "السماء" المنتشرة على "السوشيال ميديا"

عبد الله السعيد

ضربة موجعة لـ"السعيد" بمعسكر الفراعنة

صلاح

نجم "ليفربول" يحذر محمد صلاح من هذا الأمر

آثار الانفجار

تحديد 3 متورطين في الحادث الإرهابي بالإسكندرية

الدكتور على المصيلحي وزير التموين

التموين ترد على زيادة أسعار السلع عقب "الرئاسية"

محمود عزت

قيادي إخواني ينعي "محمود عزت"

مؤسس "فيس بوك" يتضامن مع المسلمين ضد "ترامب"

58 مليار دولار خسارة ..أسوأ أزمة في تاريخ فيس بوك

حاتم زكريا سكرتير نقابة الصحفيين

تفاصيل استقالة "زكريا" من "الصحفيين"

عبد الماجد وعرابي

"عرابي" زي " ابن سبأ" اليهودي

بالمنيا..

أمن المنيا يكرم أمهات وأسر الشهداء

قبلي وبحري

تكريم اسر الشهداء بالمنيا
تكريم اسر الشهداء بالمنيا

جمال زكى

أخبار متعلقة
#

ارتفاع عدد شهداء تفجير موكب مدير أمن الإسكندرية

#

بالصور.. مدير أمن المنيا يفاجئ خدمات تأمين الكنائس

#

مدير أمن المنيا يتفقد الكنائس قبل أعياد الميلاد

#

حبس مدير أمن ديوان محافظة المنيا فى قضية رشوة

تكريم

عيد الام

امن المنيا

أسر الشهداء

محافظة المنيا

قامت مديرية أمن المنيا بإقامة احتفالية لأسر الشهداء بمناسبة عيد الأم بحضور اللواء مساعد الوزير مدير الأمن ممدوح عبد المنصف  والعميد  الدكتورمنتصر عويضة مدير إدارة البحث الجنائي.

 حيث قامت المديرية بتوزيع الهدايا العينية والنقدية على أمهات وأسر الشهداء من أبناء الشرطة بالمحافظة خلال العمليات الإرهابية فى السنوات الماضية.

 وقال مدير أمن المنيا لأسر الشهداء إننا دائما متواجدون لخدمة أسر الشهداء وتذليل كل العقبات المشروعة.



تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

مصر والبرتغال .. كلام في الرياضة والسياسة

جمال سلطان

سلفية الشيخ "فركوس" (2)

محمود سلطان

بعد حوار ساندرا.. هل يغير السيسي إعلامه؟

فراج إسماعيل

أهداف إفريقية في شبكة الجهل!

أ. د. حلمي محمد القاعود

ساركوزى وكوشنر..يا شماتة الطغاة فينا

د. هشام الحمامي

ليسوا عشرة .. بل مائة وأكثر !

طه خليفة
شارك معنا

اخترنا لك

» أول ظهور تليفزيوني لعشيقة ترامب
» تفاصيل جديدة عن واقعة "الحاجة سعدية"
» إطلاق اسم صلاح على أكبر متاجر بإنجلترا
» محمد صلاح يكشف موقفه من مغادرة "ليفربول"
» صورة نادرة لموسيقار الأجيال بـ "الجبّة والقفطان"
» معلومات جديدة عن علاقة ترامب الجنسية بالممثلة الإباحية
» بلاغ ضد حازم حسنى لاتهامه بإفساد الانتخابات
» أعذار"شيكابالا" و"عاشور" لهزيمة البرتغال تفتح النار عليهما
» زيادة رواتب جهاز "كوبر".. ولهيطة يتقاضى 145 ألف جنيه
» إنقاذ 106 ركاب من طائرة "الطيار المخمور"
» بالفيديو.. ينتقم من خيانة زوجته على طريقة "داعش"

استطلاع رأي

كيف ترى حوار الرئيس عبدالفتاح السيسي مع "ساندرا"؟

  • عصر

    03:35 م

  • فجر

    04:34

  • شروق

    05:58

  • ظهر

    12:06

  • عصر

    15:35

  • مغرب

    18:14

  • عشاء

    19:44

من الى
أرطغرل
موسى مصطفى موسى
دعايا انتخابات 2018
طارق البشرى
تمثال لصقر قريش