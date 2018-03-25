أمن المنيا يكرم أمهات وأسر الشهداء

جمال زكى
قامت مديرية أمن المنيا بإقامة احتفالية لأسر الشهداء بمناسبة عيد الأم بحضور اللواء مساعد الوزير مدير الأمن ممدوح عبد المنصف والعميد الدكتورمنتصر عويضة مدير إدارة البحث الجنائي.
حيث قامت المديرية بتوزيع الهدايا العينية والنقدية على أمهات وأسر الشهداء من أبناء الشرطة بالمحافظة خلال العمليات الإرهابية فى السنوات الماضية.
وقال مدير أمن المنيا لأسر الشهداء إننا دائما متواجدون لخدمة أسر الشهداء وتذليل كل العقبات المشروعة.
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