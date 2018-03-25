محافظ الغربية: المقار الانتخابية جاهزة لاستقبال المواطنين

أكد اللواء أحمد ضيف صقر محافظ الغربية انتهاء استعدادات تجهيز المقار واللجان الانتخابية لاستقبال المواطنين للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية غد الاثنين لافتا إلى تدشين غرفة عمليات رئيسية بديوان المحافظة لمواجهة الطوارئ ومتابعة سير العملية الانتخابية.

وأوضح "صقر" فى تصريح صحفى أن هناك تنسيقا كاملا ومستمر بين جميع الأجهزة التنفيذية وقوات التأمين من الجيش والشرطة للاطمئنان على كل الإجراءات الأمنية التي تم اتخاذها بشأن تأمين مقار اللجان العامة والفرعية والمراكز الانتخابية بكافة المدارس والمواقع التي تجرى بها العملية الانتخابية على مستوى المحافظة.

يذكر أن الانتخابات الرئاسية ستجرى داخل 704 لجنة فرعية انتخابية على مستوى مراكز ومدن محافظة الغربية وتترأسها وتشرف عليها 14 لجنة عامة.















