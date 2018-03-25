  • الأحد 25 مارس 2018
  • بتوقيت مصر12:14 م
بحث متقدم
صلاح

شاهد.. رد "صلاح" على فتاة طلبت منه الزواج

ي

مفاجآت عن صور "السماء" المنتشرة على "السوشيال ميديا"

عبد الله السعيد

ضربة موجعة لـ"السعيد" بمعسكر الفراعنة

صلاح

نجم "ليفربول" يحذر محمد صلاح من هذا الأمر

آثار الانفجار

تحديد 3 متورطين في الحادث الإرهابي بالإسكندرية

الدكتور على المصيلحي وزير التموين

التموين ترد على زيادة أسعار السلع عقب "الرئاسية"

محمود عزت

قيادي إخواني ينعي "محمود عزت"

مؤسس "فيس بوك" يتضامن مع المسلمين ضد "ترامب"

58 مليار دولار خسارة ..أسوأ أزمة في تاريخ فيس بوك

حاتم زكريا سكرتير نقابة الصحفيين

تفاصيل استقالة "زكريا" من "الصحفيين"

عبد الماجد وعرابي

"عرابي" زي " ابن سبأ" اليهودي

بالصور ...

محافظ الغربية: المقار الانتخابية جاهزة لاستقبال المواطنين

قبلي وبحري

جانب من المقارات الانتخابية
جانب من المقارات الانتخابية

محمد عبدالناصر

أخبار متعلقة
#

محافظ البحر الأحمر يهدي عروسة أثناء زفافها "وردة"

#

بالصور.. تشييع جثمان «عبدالكريم» شهيد عمليات سيناء 2018 بالغربية

#

محافظ الغربية يضع إكليلاً من الزهور على النصب التذكارى لشهداء الشرطة

#

«أعمار الدلتا» تتبرع بـ 6 ملايين جنيه لتطوير منطقة استاد طنطا

الجيش

الشرطة

مواطنين

محافظ الغربية

المقار الانتخابية

أكد اللواء أحمد ضيف صقر محافظ الغربية انتهاء استعدادات تجهيز المقار واللجان الانتخابية لاستقبال المواطنين للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية غد الاثنين لافتا إلى تدشين غرفة عمليات رئيسية بديوان المحافظة لمواجهة الطوارئ ومتابعة سير العملية الانتخابية.

وأوضح "صقر" فى تصريح صحفى أن هناك تنسيقا كاملا ومستمر بين جميع الأجهزة التنفيذية وقوات التأمين من الجيش والشرطة للاطمئنان على كل الإجراءات الأمنية التي تم اتخاذها بشأن تأمين مقار اللجان العامة والفرعية والمراكز الانتخابية بكافة المدارس والمواقع التي تجرى بها العملية الانتخابية على مستوى المحافظة.

يذكر أن الانتخابات الرئاسية ستجرى داخل 704 لجنة فرعية انتخابية على مستوى مراكز ومدن محافظة الغربية وتترأسها وتشرف عليها 14 لجنة عامة.  







تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

مصر والبرتغال .. كلام في الرياضة والسياسة

جمال سلطان

سلفية الشيخ "فركوس" (2)

محمود سلطان

بعد حوار ساندرا.. هل يغير السيسي إعلامه؟

فراج إسماعيل

أهداف إفريقية في شبكة الجهل!

أ. د. حلمي محمد القاعود

ساركوزى وكوشنر..يا شماتة الطغاة فينا

د. هشام الحمامي

ليسوا عشرة .. بل مائة وأكثر !

طه خليفة
شارك معنا

اخترنا لك

» أول ظهور تليفزيوني لعشيقة ترامب
» تفاصيل جديدة عن واقعة "الحاجة سعدية"
» إطلاق اسم صلاح على أكبر متاجر بإنجلترا
» محمد صلاح يكشف موقفه من مغادرة "ليفربول"
» صورة نادرة لموسيقار الأجيال بـ "الجبّة والقفطان"
» معلومات جديدة عن علاقة ترامب الجنسية بالممثلة الإباحية
» بلاغ ضد حازم حسنى لاتهامه بإفساد الانتخابات
» أعذار"شيكابالا" و"عاشور" لهزيمة البرتغال تفتح النار عليهما
» زيادة رواتب جهاز "كوبر".. ولهيطة يتقاضى 145 ألف جنيه
» إنقاذ 106 ركاب من طائرة "الطيار المخمور"
» بالفيديو.. ينتقم من خيانة زوجته على طريقة "داعش"

استطلاع رأي

كيف ترى حوار الرئيس عبدالفتاح السيسي مع "ساندرا"؟

  • عصر

    03:35 م

  • فجر

    04:34

  • شروق

    05:58

  • ظهر

    12:06

  • عصر

    15:35

  • مغرب

    18:14

  • عشاء

    19:44

من الى
أرطغرل
موسى مصطفى موسى
دعايا انتخابات 2018
طارق البشرى
تمثال لصقر قريش