الهدف وراء حادث "الإسكندرية" الإرهابي

25 مارس 2018 - 11:42 ص

نفت وكالة أنباء الصينية،"شيخوا" أن تؤثر التهديدات الإرهابية في مصر، والتي كان آخرها حادث "الإسكندرية" الإرهابي، الذي استهدف مدير أمن الإسكندرية، اللواء مصطفى النمر، على مسير الانتخابات الرئاسية، المقرر إجراؤها في 26 مارس .

وأضافت الوكالة، في تقريرها، أنه مع اقتراب بدء العد التنازلي للانتخابات الرئاسية، استهدف هجوم بسيارة مفخخة أمس السبت، سيارة قائد الأمن في محافظة الإسكندرية، ما أسفر عن مقتل شرطيين وإصابة أربعة آخرين على الأقل .

ونوهت بأن الهدف من وراء الحادث الإرهابي في الإسكندرية هو إضعاف من نسب المشاركة في الانتخابات الرئاسية، لاسيما أن الحادث وقع قبل بدء الانتخابات بيومين فقط .

الإرهاب غير فعال

عانت مصر من موجة من الهجمات الإرهابية التي أودت بحياة مئات من رجال الشرطة والجنود منذ الإطاحة بالرئيس الأسبق محمد مرسي في يوليو 2013، حيث أعلنت جماعة إرهابية إقليمية تابعة لتنظيم (داعش) ومقرها سيناء مسئوليتها عن معظم العمليات الإرهابية فى مصر خلال السنوات القليلة الماضية.

وفى الساق ذاته، قال سعيد اللاوندي، خبير العلاقات الدولية بمركز الأهرام للدراسات، إن "الهجوم الإرهابي الذي وقع يوم السبت في الإسكندرية كان يهدف إلى تخويف المواطنين من المشاركة في الانتخابات وليس الهدف من ورائه من المسئول الأمني نفسه".

وتابع: "بيد أن مثل هذه المحاولات الإرهابية للتأثير على الانتخابات لن تكون لها ذى جدوى".

وصرح "اللاوندي"، لـ"شينخوا": "إن الإرهابيين لا يريدون نجاح عملية الاقتراع، ولهذا فأن الانتخابات تشكل تحديًا حقيقيًا للمصريين".

وجاء الهجوم الإرهابي قبل الانتخابات وسط حملة واسعة النطاق لمكافحة الإرهاب، عملية "سيناء 2018"، والتي بدأت في أوائل فبراير وقتل فيها 157 إرهابيا و 22 جنديا.

ومن جهته، أكد دكتور العلوم السياسية في جامعة السويس، جمال سلامة: "لا أعتقد أن الإرهاب سيؤثر على الانتخابات، على العكس، أعتقد أنه سيعطي رسالة عكسية، لأن الهجمات والتفجيرات الإرهابية لن تؤدي إلا إلى تقوية عزيمة الشعب على الخروج والتصويت".

وأردف "سلامة": "المصريون شعب لديه عزيمة قوية وستزيد الهجمات الإرهابية من إرادتهم للمشاركة في التصويت حيث إنهم يدركون أن خطر الإرهاب لم ينته بعد".