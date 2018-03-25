شاهد.. رد "صلاح" على فتاة طلبت منه الزواج

25 مارس 2018 - 11:47 ص

رد اللاعب محمد صلاح نجم المنتخب الوطني المحترف بين صفوف ليفربول الإنجليزي علي فتاة طلبت منه الزواج قائلاً: "أنا متزوج.. ولا أستطيع الزواج مرة أخرى"، وذلك قبل أن يلتقط معها صورا سيلفى.

وبدأت الواقعة عندما فاجأت فتاة مصرية تعيش فى أوروبا "صلاح" بطلب الزواج، خلال مباراة مصر والبرتغال الأخيرة فى معسكر سويسرا، ورفعت لافتة كبيرة فى المدرجات كتبت عليها "تتجوزنى يا صلاح ونلعب كرة".

وعقب انتهاء المباراة، توجهت الفتاة إلى محمد صلاح وعرضت عليه الزواج.

شاهد..









