  • الأحد 25 مارس 2018
  • بتوقيت مصر03:01 م
بحث متقدم
باسم يوسف

لماذا ألغت النقض تغريم باسم يوسف 100 مليون جنيه

حاتم زكريا، سكرتير عام نقابة الصحفيين

"زكريا" ينفى لـ"المصريون" استقالته من "الصحفيين"

الاهلي

شاهد.. أول ظهور للاعبي الأهلي بالتيشيرت الجديد

ممدوح إسماعيل في مجلس الشعب

محامي الأذان: الإخوان وحلفاؤهم فشلوا لهذه الأسباب؟

صورة الخبر

لأول مرة.. مصر تتسلم 32 مليونا من أموال سويسرا

مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك

النواب يرفض رفع الحصانة عن مرتضى منصور

صلاح

شاهد.. رد "صلاح" على فتاة طلبت منه الزواج

ي

مفاجآت عن صور "السماء" المنتشرة على "السوشيال ميديا"

عبد الله السعيد

ضربة موجعة لـ"السعيد" بمعسكر الفراعنة

آثار الانفجار

تحديد 3 متورطين في الحادث الإرهابي بالإسكندرية

أول ظهور تليفزيوني لعشيقة ترامب

عرب وعالم

ص
ص

عمرو محمد-متابعات

أخبار متعلقة
#

من هي المرأة التي عينها «ترامب» رئيسة للمخابرات الأمريكية

#

بالفيديو.. ماذا قال خيري رمضان في أول ظهور له ؟

#

"الغيطي" عن إيقاف برنامجه: "أهلًا بالمعارك"

#

"إيفانكا" تسعى لخطف المنصب من والدها

أمريكا

ترامب

ممثلة الأفلام الإباحية

ستورمي دانيلز

أعلنت قناة CBS الأمريكية عن أول ظهور لعشيقة الرئيس الأمريكي دونالد ترأمب، ستورمي دانيلز في برنامج "ستون دقيقة" والذي سيبث الساعة الحادية عشرة.

دانيلز  " ممثلة الأفلام الإباحية   "  ستتحدث في ظهورها عن علاقتها التي كانت تجمعها مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قبل عقد من انتخابه رئيسا، وسوف تكشف تفاصيل العلاقة معه .
يذكر أن دانييلز في مقابلة مع مجلة إنتتش عام 2011، قالت إنها بدأت علاقة جنسية مع ترامب في عام 2006 في غرفة بفندق، وذلك بعد وقت قصير من إنجاب ميلانيا زوجة ترامب لابنهما بارون.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

مصر والبرتغال .. كلام في الرياضة والسياسة

جمال سلطان

سلفية الشيخ "فركوس" (2)

محمود سلطان

الانتخابات الرئاسية.. الحالية والقادمة‎

فراج إسماعيل

أهداف إفريقية في شبكة الجهل!

أ. د. حلمي محمد القاعود

ساركوزى وكوشنر..يا شماتة الطغاة فينا

د. هشام الحمامي

ليسوا عشرة .. بل مائة وأكثر !

طه خليفة
شارك معنا

اخترنا لك

» احتجاز رئيس إقليم كتالونيا بألمانيا
» استبعاد "ميسى" من منتخب بلاده بسبب الإصابة
» خزينة الأهلي تنتعش بـ7 ملايين جنيه
» أديب: "أنا بقول نكت قبيحة"
» اكتشفت براءته بعد 31 عاما في السجن..ما السبب؟
» "ربنا بعتلنا حادث الإسكندرية علشان ننزل الانتخابات"
» بث مباشر.. تشييع جثماني شهداء تفجير الإسكندرية
» اشتباكات داخل البرلمان التونسي
» أول ظهور تليفزيوني لعشيقة ترامب
» تفاصيل جديدة عن واقعة "الحاجة سعدية"
» إطلاق اسم صلاح على أكبر متاجر بإنجلترا

استطلاع رأي

كيف ترى حوار الرئيس عبدالفتاح السيسي مع "ساندرا"؟

  • عصر

    03:35 م

  • فجر

    04:34

  • شروق

    05:58

  • ظهر

    12:06

  • عصر

    15:35

  • مغرب

    18:14

  • عشاء

    19:44

من الى
أرطغرل
موسى مصطفى موسى
دعايا انتخابات 2018
طارق البشرى
تمثال لصقر قريش