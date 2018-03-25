السماح لـ2500 طالب بالتعليم الفنى بالامتحان بعد استنفاد مرات الرسوب

في استجابة لطلبات أولياء أمور طلاب التعليم الفنى والذين استنفدوا مرات الرسوب وتم فصلهم نهائيًا، أعلن اللواء محمود عشماوى محافظ القليوبية عن أن الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى قد وافق على السماح لطلاب التعليم الفنى (التجارى- الزراعى- الصناعى- الزخرفى) بالمحافظة والذين استنفذوا مرات الرسوب أو الفصل وتم فصلهم نهائيًا بالتقدم لامتحانات اخر العام وذلك وفقًا لأحكام المادتين (24 و25) من قانون التعليم رقم 139 لسنة 1981 ووفق احكام القرار الوزارى رقم 562 بتاريخ 9/2/2017 بنظام العمال مع السماح لهم بدخول الامتحان هذا العام.

وأكد عشماوى أنه يبلغ من يستفيد من هذا القرار 2500 طالب في التعليم الفنى، ويأتى ذلك حرصًا على مستقبل الطلاب، مطالبًا الطلبة والطالبات بالحرص على الانتظام في المدرسة وعدم التغيب الا للضرورة القصوى حرصًا على العملية التعليمية

جدير بالذكر أن المحافظ تقدم بطلب للوزير لإنهاء معاناة الطلبة واسرهم وجاءت التلبية السريعة للوزير حرصًا على مستقبل أبنائنا وبهذا يتقدم عشماوى بخالص الشكر والتقدير الدكتور وزير التربية والتعليم لاستجابته السريعة في اسعاد 2500 أسرة.