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"السيسي" يمنح "قطان" وشاح النيل

الحياة السياسية

السيسي
جانب من منح السيسي لـ"القطان" وشاح النيل

محمد الخرو

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«السيسي» يمنح «صلاح» وسام الجهورية وقلادة النيل

منح الرئيس عبد الفتاح السيسي، أحمد بن عبد العزيز قطان، وزير الدولة للشئون الأفريقية بالمملكة العربية السعودية، وشاح النيل بعد انتهاء فترة عملة سفير السعودية بمصر.

وقال السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس منح الوزير أحمد بن عبد العزيز قطان وشاح النيل، وثمّن خلال اللقاء به جهود "قطان" فى دعم العلاقات الثنائية بين مصر والمملكة على مدار 14 عاما قضاها فى القاهرة، وأسهم خلالها فى رعاية وتنمية العلاقات بين البلدين، فضلاً عن عمله مندوبًا دائمًا لبلاده بالجامعة العربية.

وأضاف المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، أن الوزير السعودى نقل للرئيس السيسي تحيات خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز، وصاحب السمو الأمير محمد بن سلمان، ولى العهد ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع السعودي.

ومن جانبه، أشار الوزير أحمد بن عبد العزيز قطان، إلى قوة العلاقات التاريخية التى تجمع البلدين والشعبين الشقيقين، معربا عن حرص المملكة العربية السعودية على تعزيز مختلف أطر التعاون الثنائى مع مصر على كل الأصعدة.


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