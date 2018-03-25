لاعبو المنتخب يدلون بأصواتهم في "الرئاسية" الأربعاء

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اتفق المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة مع المهندس هانى أبو ريدة رئيس الاتحاد المصرى لكرة القدم على مغادرة الطائرة التي تقل المنتخب الوطنى لكرة القدم والقادمة من سويسرا صباح الأربعاء المقبل، حتى يتمكن جميع أفراد البعثة بالتوجه إلى اللجان المختلفة والإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية.

يأتي ذلك في إطار حرص الوزارة على تشجيع الشباب على المشاركة في هذا الواجب الوطنى المهم في هذه المرحلة التاريخية التي تمر بها البلاد.


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