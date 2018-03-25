بالفيديو.. لهذا السبب دموع نجلاء بدر نزلت على الهواء

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تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعى مقطع فيديو لدموع الفنانة نجلاء بدر على الهواء حزنًا على والديها الراحلين.

وتظهر في الفيديو نجلاء مع الإعلامية سمير يسرى عبر برنامج "أنا وأنا" وهى تبكى عندما رأت صورة فى طفولتها تجمعها بوالديها.

وأشارت إلى أنها تحب والديها الراحلين كثيرًا، وأن ما يجعلها تتأثر برحليهما أكثر هو أن ابنتها إنجي تعرفت إليهما.

وكشفت إنها لم تغادر منزل والديها إلا عند زواجها، لافتة إلى أنها أقامت فيه بعد وفاتهما، ومعربة عن ارتياحها لأنهما لم يتوفيا داخله بل في المستشفى.

وقالت إن وفاتهما هى الصدمة الوحيدة التى تلقتها فى حياتها، وأنها لا تصدق ذلك حتى الآن.

وقالت إنها تتبع مقولة: "خرجوا ولسه ما رجعوش أو ناموا ولسه ما صحيوش".

شاهد الفيديو..


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