عامل يقتل آخر بطعنات متفرقة بالطالبية

25 مارس 2018 - 12:53 م

قررت النيابة العامة بجنوب الجيزة حبس طالب بالطالبية متهم بقتل آخر، وطلبت تحريات المباحث التكميلية حول الواقعة.

وبين التقرير الطبي، أن المجنى عليه مصاب بعدة طعنات متفرقة من الجسد، أسفرت عن وفاته عقب نقله إلى المستشفى، وصرحت النيابة بتشريح جثمان الضحية.

وكشفت التحقيقات أن المتهم البالغ من العمر 18 عامًا، اعتدى على المجنى عليه بسلاح أبيض خلال مشاجرة بينهما بسبب خلافات سابقة، مما أسفر عن مقتله، وبإعداد كمين للمتهم تم القبض عليه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، فتم إحالته إلى النيابة للتحقيق.