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أديب: "أنا بقول نكت قبيحة"

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الإعلامي عمرو أديب
الإعلامي عمرو أديب

إيمان هاني

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دافع الإعلامي عمرو أديب عن أحمد حسام ميدو، ومجدي عبد الغني، لاعبي الزمالك والأهلي السابقين، بعد تداول فيديو مسرب لهما يحمل ألفاظا خادشة للحياء خلال فاصل بالاستوديو التحليلي لمباراة مصر والبرتغال الودية.

وقال أديب  خلال برنامجه  "كل يوم" على فضائية" أون إي": "الإعلامي مسئول أمام المشاهد عن كل لفظ يخرج منه أمام الكاميرات، ولكن     بعيدا عن الكاميرات فلا مسئولية عليه، مضيفا: "ما كلنا بنهزر بعيد عن الكاميرات أنتم متخيلين مثلا إني مش بقول نكت قبيحة مع أصحابي؟ لا بقول لاصحابي نكت قبيحة". 

وتابع: "إنتم شفتم  المحللين في مشهد مينفعش تشفوه، لكن هما مجني علهم، هما كانوا بيتكلموا في فاصل ومش المفروض يتعرض عليكم، أنا عارف إنكم مصدومين في ميدو ومجدي عبد الغني، لكن دول صحاب ومتعودين على بعض".

شاهد الفيديو..


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