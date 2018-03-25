معركة بين 14 شخصًا بسبب معاكسة فتاة فيى المرج

25 مارس 2018 - 12:56 م

تستكمل نيابة المطرية التحقيق مع 14 متهمًا بسبب اندلاع مشاجرة بينهم بسبب معاكسة فتاة.

تعود أحداث الواقعة، عندما تلقى قسم شرطة المطرية بلاغًا يفيد بنشوب مشاجرة بالأسلحة النارية والبيضاء، انتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

وذكرت التحريات أن شابا كان يسير بصحبة شقيقته عاكسها عاطل فأخرج الشاب مطواة وطعن به العاطل الذى أحضر أقاربه ونشبت مشاجرة بين الطرفين.

حرر المحضر اللازم بالواقعة والعرض على النيابة لمباشرة التحقيقات.