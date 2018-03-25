» اكتشفت براءته بعد 31 عاما في السجن..ما السبب؟

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لورانس ماكيني

31 عاما

أحكام 115 سنة

سطو واغتصاب

قضي 31 عاما في السجن ، من جملة أحكام وصلت  115 عاما لاتهامه بالسطو والاغتصاب ، ليتفاجأ ببرائته ، لينطبق عليه المثل السائر " "ياما في السجن مظاليم".

لورنس ماكيني، الذي أثبتت براءته بعد قضاء 31 عاما في السجن، متهمًا بالسطو والاغتصاب ، اتهم وهو في سن الـ22، بالاغتصاب والسطو من الدرجة الأولى، بعد أن حددت امرأة هويته مع رجل آخر هاجماها في شقتها، وحكم عليه بالسجن 115 عاما.

ووفقا لما نشرته صحيفة "إندبندنت" البريطانية، فإن تحليل الحمض النووي لفراش الضحية الذي أُجري في أغسطس 2008، كشف عن ثلاث صفات وراثية لم يكن أي منها ينتمي إلى ماكيني، لتسقط عنه التهم، ويطلق سراحه بعد 31 عاما.

وسيحصل ماكيني على مليون دولار، والذي يعد أكبر قيمة تعويضية تمنحها ولاية تينيسي الأميركية ، حيث من المقرر أن يحصل ماكيني على 353 ألف دولار ليدفع أتعاب المحاماة، ثم يحصل على باقي المبلغ في صورة أقساط شهرية لمدة 10 أعوام.


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