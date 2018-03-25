خبر سارٍ حول مباريات كأس العالم

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زف خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة، خبرا سارٍ لجماهير والموطنين المصريين بشأن مباريات المنتخب القومي في كأس العالم روسيا 2018.

وأضاف "عبد العزيز" خلال حواره مع الإعلامي عمرو أديب على فضائية "أون إى"، أن التلفزيون المصري سيقوم بإذاعة 24 مباراة من مباريات كأس العالم 2018 بروسيا، مضيفاً: "إسرائيل مش بس هي اللي هتذيع كأس العالم.. وإحنا كمان هنذيع 24 مباراة وهناك إجراءات سيعلن عنها قريبا".

وتابع الوزارة ستتيح للمواطنين المصريين أماكن وشاشات عرض كبيرة فى الميادين لتسهيل متابعة مباريات كأس العالم، موضحًا أن المبلغ المطلوب من مصر لشراء حقوق بث مباريات كأس العالم، سيتم الاتفاق عليه خلال الفترة المقبلة وجمعه من خلال رجال الأعمال والرعاة، متابعاً: "إن شاء الله سيكون هناك حل وممكن تواجد وسائل يتحقق المكاسب منها أيضا".

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