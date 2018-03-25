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استبعاد "ميسى" من منتخب بلاده بسبب الإصابة

الرياضة

ميسي
ميسي

متابعات- محمد الخرو

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أكدت وسائل إعلام أرجنتينية غياب النجم العالمي ليونيل ميسى عن تشكيل منتخب بلاده في المباراة المرتقبة أمام "الماتادور" الودية الثلاثاء المقبل.

وقالت صحيفة أولية الأرجنتينية، إن "ميسي"، سيغيب عن تشكيلة منتخب الأرجنتين أمام "المتادور"، بداعي الإصابة.

ويعاني ميسي من مشكلات في أوتار العضلات الخلفية والأمامية منعته من المشاركة في المباراة التي فاز بها "التانجو" 2-0 أمام إيطاليا، الجمعة، في الوقت الذي يستعد فيه الفريق الأرجنتيني لملاقاة إسبانيا في ثاني ودياته.

وبحسب أوليه فإن غياب ميسي سيكون احترازيًا منعًا من تفاقم الإصابة، وسعيًا لإراحته وتجهيزه بأفضل صورة لمونديال روسيا، المقرر الصيف المقبل.

وغادر كل من أجويرو ودي ماريا وباريديس ولانزيني معسكر "التانجو" لتعرضهم لإصابات مختلفة، وسيغيبون عن ودية إسبانيا أيضًا.


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