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خزينة الأهلي تنتعش بـ7 ملايين جنيه

الرياضة

أحمد الشيخ
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حصل النادي الأهلي على دفعة جديدة من قيمة صفقة غعارة الثلاثي عمرو بركات وأحمد والشيخ وصالح جمعة إلى السعودية خلال الفترة الماضية.

وبلغت قيمة الدفعة التي تسلمها الأهلي 400 ألف دولار ما يوازي 7 ملايين جنيه.

وكان حسين السيد قد انتقل للاتفاق لينضم لزميله السابق بالأهلى أحمد الشيخ على سبيل الإعارة، فيما رحل صالح جمعة للفيصلى، كما انتقل عمرو بركات للشباب.

وانتقل حسين السيد وجمعة وبركات للأندية السعودية لمدة موسم ونصف الموسم مقابل مليونى و500 ألف دولار، وحصل الأهلى منذ شهر تقريباً على 900 ألف دولار، قبل أن يحصل على 400 ألف دولار منذ 48 ساعة.

وبذلك تكون خزينة الأهلي قد حصلت على مليون و300 ألف دولار، ويتبقى مليون و200 ألف دولار من القيمة الإجمالية للصفقة سيتم تسديدها فى يونيو المقبل.


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