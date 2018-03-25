طفلة تقلد مشهدًا سينمائيًا وتتوفى في الحال بالجيزة

25 مارس 2018 - 01:15 م

لم تكن تعلم الطفلة الصغيرة أن تدفع حياتها ثمن تقليدها مشهدا سينمائيا عندما علقت لنفسها مشنقة من الإيشارب وقفزت من أعلى مقعد ولقيت مصرعها في أوسيم بالجيزة.

وردت معلومات لمركز شرطة أوسيم من مستشفى الروضة يفيد بوصول جثة الطفلة جنة و.ح 9 سنوات، إثر إصابتها باختناق في الرقبة وفقدانها الوعي.

وبسؤال والدها قال إنه أثناء مشاهدة نجلته لفيلم على شاشة التليفزيون، قلدت أحد مشاهده وربطت إيشاربا بدولاب غرفة نومها، ووقفت على مقعد وقفزت من عليه، وتوفيت في الحال.

حرر المحضر اللازم بالواقعة والعرض على النيابة لمباشرة التحقيقات.