بالصور.. وقفة احتجاجية بأورام المنيا اعتراضًا على نقل مدير المركز

25 مارس 2018 - 01:16 م

نظم العاملون في مركز أورام المنيا، اليوم الأحد، وقفة احتجاحية، داخل مبنى "المركز"، احتجاجًا على صدور قرار بنقل الدكتور ياسر عبد الجواد، مدير المركز، والدكتور مدحت منير، مُدير قسم الجراحة، إلى مُديرية الشئون الصحية في مُحافظة القاهرة.

ووصف العاملون، قرار النقل بالتعسفي، موضحين أنّ مُشادة كلامية كانت وقعت بين المنقولين تعسفيًا، مع أحد المًحاضرين في مؤتمر نظّمه المركز في فبراير الماضي، بحضور عدد من أعضاء مجلس نقابة أطباء المنيا، ما دفعه إلى كتابة مُذكرة رفعها إلى الوزارة، وصدر قرار بالنقل.

وفي السياق نفسه، أصدرت نقابة تمريض المنيا، بيانًا، أكدّت فيه أنّها حال انعقاد دائم، لإتخاذ الإجراءات اللازمة، حتى يتم عودة الطبيبين إلى منصبهما.

وطالب العاملون بالمركز بالغاء قرار وزيرالصحة بشان نقل مدير المركز ونائبه والعمل بمركز أورام المنيا مرة أخرى.

وأشار عدد من المحتجين إلى انه سيتم تصعيد الاحتجاج إلى الإضراب عن العمل لحين تنفيذ مطالبهم مرة أخرى لاستقرار العمل داخل المركز.