  • الأحد 25 مارس 2018
  • بتوقيت مصر02:59 م
بحث متقدم
باسم يوسف

لماذا ألغت النقض تغريم باسم يوسف 100 مليون جنيه

حاتم زكريا، سكرتير عام نقابة الصحفيين

"زكريا" ينفى لـ"المصريون" استقالته من "الصحفيين"

الاهلي

شاهد.. أول ظهور للاعبي الأهلي بالتيشيرت الجديد

ممدوح إسماعيل في مجلس الشعب

محامي الأذان: الإخوان وحلفاؤهم فشلوا لهذه الأسباب؟

صورة الخبر

لأول مرة.. مصر تتسلم 32 مليونا من أموال سويسرا

مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك

النواب يرفض رفع الحصانة عن مرتضى منصور

صلاح

شاهد.. رد "صلاح" على فتاة طلبت منه الزواج

ي

مفاجآت عن صور "السماء" المنتشرة على "السوشيال ميديا"

عبد الله السعيد

ضربة موجعة لـ"السعيد" بمعسكر الفراعنة

آثار الانفجار

تحديد 3 متورطين في الحادث الإرهابي بالإسكندرية

بالصور.. وقفة احتجاجية بأورام المنيا اعتراضًا على نقل مدير المركز

قبلي وبحري

وقفة احاجاجية باورام المنيا
وقفة احاجاجية باورام المنيا

جمال زكى

أخبار متعلقة
#

مدير أمن المنيا يتفقد الطريق الصحراوي الغربي والشرقي

#

مدير أمن المنيا يتفقد الكنائس قبل أعياد الميلاد

#

بالفيديو.. الهتافات ضد قرار ترامب تسيطر على جامعة عين شمس

#

حرق العلم الإسرائيلي على سلم نقابة الصحفيين

القوات المسلحة

الانتخابات الرئاسية

تفجير الإسكندرية

نظم العاملون في مركز أورام المنيا، اليوم الأحد، وقفة احتجاحية، داخل مبنى "المركز"، احتجاجًا على صدور قرار بنقل الدكتور ياسر عبد الجواد، مدير المركز، والدكتور مدحت منير، مُدير قسم الجراحة، إلى مُديرية الشئون الصحية في مُحافظة القاهرة.

ووصف العاملون، قرار النقل بالتعسفي، موضحين أنّ  مُشادة كلامية كانت وقعت بين المنقولين تعسفيًا، مع أحد المًحاضرين في مؤتمر نظّمه المركز في فبراير الماضي، بحضور عدد من أعضاء مجلس نقابة أطباء المنيا، ما دفعه إلى كتابة مُذكرة رفعها إلى الوزارة، وصدر قرار بالنقل.

وفي السياق نفسه، أصدرت نقابة تمريض المنيا، بيانًا، أكدّت فيه أنّها حال انعقاد دائم، لإتخاذ الإجراءات اللازمة، حتى يتم عودة الطبيبين إلى منصبهما.

وطالب العاملون بالمركز بالغاء قرار وزيرالصحة بشان نقل مدير المركز ونائبه  والعمل بمركز أورام المنيا مرة أخرى.    

 وأشار عدد من المحتجين إلى انه سيتم تصعيد الاحتجاج  إلى الإضراب عن العمل لحين تنفيذ مطالبهم  مرة أخرى  لاستقرار العمل داخل المركز.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

مصر والبرتغال .. كلام في الرياضة والسياسة

جمال سلطان

سلفية الشيخ "فركوس" (2)

محمود سلطان

الانتخابات الرئاسية.. الحالية والقادمة‎

فراج إسماعيل

أهداف إفريقية في شبكة الجهل!

أ. د. حلمي محمد القاعود

ساركوزى وكوشنر..يا شماتة الطغاة فينا

د. هشام الحمامي

ليسوا عشرة .. بل مائة وأكثر !

طه خليفة
شارك معنا

اخترنا لك

» احتجاز رئيس إقليم كتالونيا بألمانيا
» استبعاد "ميسى" من منتخب بلاده بسبب الإصابة
» خزينة الأهلي تنتعش بـ7 ملايين جنيه
» أديب: "أنا بقول نكت قبيحة"
» اكتشفت براءته بعد 31 عاما في السجن..ما السبب؟
» "ربنا بعتلنا حادث الإسكندرية علشان ننزل الانتخابات"
» بث مباشر.. تشييع جثماني شهداء تفجير الإسكندرية
» اشتباكات داخل البرلمان التونسي
» أول ظهور تليفزيوني لعشيقة ترامب
» تفاصيل جديدة عن واقعة "الحاجة سعدية"
» إطلاق اسم صلاح على أكبر متاجر بإنجلترا

استطلاع رأي

كيف ترى حوار الرئيس عبدالفتاح السيسي مع "ساندرا"؟

  • عصر

    03:35 م

  • فجر

    04:34

  • شروق

    05:58

  • ظهر

    12:06

  • عصر

    15:35

  • مغرب

    18:14

  • عشاء

    19:44

من الى
أرطغرل
موسى مصطفى موسى
دعايا انتخابات 2018
طارق البشرى
تمثال لصقر قريش