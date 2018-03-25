144 مدرسة داخل برنامج المعلمون أولاً بتعليم المنيا

25 مارس 2018 - 01:23 م

قام اليوم الأحد الدكتور صلاح غنيم مدير عام الأكاديمية المهنية للمعلمين، بزيارة قاعات التدريب بمقر الأكاديمية بمحافظة المنيا، ومركز التنمية المهنية المعتمد، لمتابعة ورش العمل الخاصة ببرنامج "المعلمون أولًا".

وقال صفوت جارح، وكيل مديرية التعليم بالمنيا، إن برنامج "المعلمون أولًا" برنامج رئاسي سجل نجاحاً كبيرًا في المحافظة، ويقوم علي عقد ورش عمل للمدرسين الأكفاء، لتدريبهم على نشر استراتيجيات التدريس الجديدة، التي تركز علي الأنشطة والمهارات، وتجعل التلميذ أكثر مشاركة مع المعلم أثناء الحصه.

أوضح "جارح"، أن 144 مدرسة على مستوى المحافظة، تضم جميع المراحل التعليمية، تم إدراجها وتسجيلها بالبرنامج، وتم اختيار 3 معلمين من كل مدرسه، بواقع 432، يتلقون ورش عمل شهرية لمدة يوم واحد وفي اليوم التالي، يطبق كل مدرس خلاصة ما حصل عليه في التدريب، داخل الفصل الدراسى، ويقوم برفع ما قام به من تطبيق عملى أثناء الحصة على موقع البرنامج، من خلال كارت يعرف بأسم "اللينجو"، وذلك للمتابعة والتقييم.

وأكد "جارح" أن كل معلم حصل على التدريب، يكلف بتدريب باقي زملائه بداخل مدرسته، ويعرف ذلك بمجتمع الممارسة داخل المدرسة، ويتم التدريب بنفس الطريقه التي تمت في ورش العمل، ثم يتم تنفيذ ما يعرف بالمدارس المحوريه، من خلال نقل وتعميم التدريبات التي حصل عليها المعلمون بالمدارس المسجلة، لجميع زملائهم في المدارس التي لم تسجل ببرنامج "المعلمون أولًا".

وأشاد "غنيم" بوعى المعلمين والمستوى التدريبى الذى وصلت له المنيا، وكرم بعض المدربين والمديرين، في حضور الدكتور جمال شحاتة رئيس مجلس أمناء التعليم، وقيادات الأزهر الشريف، وأساتذة كلية التربية.