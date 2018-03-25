"زكريا" ينفى لـ"المصريون" استقالته من "الصحفيين"

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حاتم زكريا، سكرتير عام نقابة الصحفيين
حاتم زكريا، سكرتير عام نقابة الصحفيين

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نفى حاتم زكريا، عضو مجلس نقابة الصحفيين وسكرتير عام النقابة، وعضو المجلس الأعلى للإعلام، كل ما قيل عن تقدمه للاستقالة، مؤكدًا أن ما تردد من أنباء حول هذا الأمر عارٍ تماما من الصحة.

وأضاف "زكريا"، في تصريحاته لـ "المصريون"، أن هناك خلافًا نشب بينه وبين أعضاء المجلس، بسبب بعض الأمور خلال الاجتماع الأخير للمجلس، وستتم مناقشتها عقب الانتهاء من الانتخابات الرئاسية.     

وتابع سكرتير النقابة، أن النقابة شكلت غرفة عمليات تعمل على مدار الـ24 ساعة، لتلقي شكاوى الصحفيين خلال تغطية اللجان.  

يذكر أن أنباء تداولت عن استقالة زكريا من مجلس النقابة. 


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