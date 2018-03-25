طقس الغد معتدل والعظمى تسجل 28 درجة

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يقدم موقع "المصريون" خدمة لقرائه الكرام لرصد حالة الطقس غدًا الاثنين 26 مارس، وبيان بحالة الطقس علي كافة الأنحاء.

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس لطيف على السواحل الشمالية معتدل على الوجه البحري والقاهرة مائل للحرارة على شمال الصعيد شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا بارد ليلا، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالا وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا شمالا، والرياح أغلبها شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة.

بالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف المتر، والرياح السطحية جنوبية شرقية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف المتر، والرياح السطحية شمالية غربية.

فيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدًا على محافظات ومدن مصر:

الصغرى العظمى

القاهرة 15 28

وسط الدلتا 15 28

الإسكندرية 14 25

بلطيم 15 23

مطروح 13 25

السلوم 14 30

سيوة 10 29

بورسعيد 15 23

دمياط 15 23

العريش 11 24

رفح 10 24

الإسماعيلية 13 28

السويس 14 29

رأس سدر 14 27

نخل 09 29

نويبع 20 34

طابا 18 32

كاترين 11 30

الطور 18 31

شرم الشيخ 22 31

الغردقة 21 30

مرسى علم 20 32

الفيوم 13 30

بني سويف 15 30

المنيا 16 30

أسيوط 17 32

سوهاج 17 34

قنا 17 35

الأقصر 18 36

أسوان 19 38

أبوسمبل 20 39

الوادي الجديد 17 34

شلاتين 22 32

أبو رماد21 31

راس حدربة 22 30

حلايب 23 30


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