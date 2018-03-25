  • الأحد 25 مارس 2018
  • بتوقيت مصر02:58 م
بحث متقدم
باسم يوسف

لماذا ألغت النقض تغريم باسم يوسف 100 مليون جنيه

حاتم زكريا، سكرتير عام نقابة الصحفيين

"زكريا" ينفى لـ"المصريون" استقالته من "الصحفيين"

الاهلي

شاهد.. أول ظهور للاعبي الأهلي بالتيشيرت الجديد

ممدوح إسماعيل في مجلس الشعب

محامي الأذان: الإخوان وحلفاؤهم فشلوا لهذه الأسباب؟

صورة الخبر

لأول مرة.. مصر تتسلم 32 مليونا من أموال سويسرا

مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك

النواب يرفض رفع الحصانة عن مرتضى منصور

صلاح

شاهد.. رد "صلاح" على فتاة طلبت منه الزواج

ي

مفاجآت عن صور "السماء" المنتشرة على "السوشيال ميديا"

عبد الله السعيد

ضربة موجعة لـ"السعيد" بمعسكر الفراعنة

آثار الانفجار

تحديد 3 متورطين في الحادث الإرهابي بالإسكندرية

مواطن تركى يوزع الحلوى ترحمًا على "ستيفن هوكينج"

آخر الأخبار

ي
ي

عمرو محمد

أخبار متعلقة
#

مواطن يوزع "الملبن" على روح ستيفن هوكينج

#

أب يصيب رضيعته بـ12 كسر متفرق بالجسد لسبب صادم

#

دفن رماد "ستيفن هوكينج" بجوار "نيوتن"

#

أردني يعتدي على سائق أجرة بسيف

تركي

ستيفن وليم هوكينج

حلوة

قام مواطن تركي بتوزيع حلوى بمنطقة إزمير غرب تركية، ترحمًا وأمتنانًا لرحيل "ستيفن وليم هوكينج" عالم الفيزياء البريطاني" لما قدمة للعالم من أبحاث.

وقال "ألب أرسلان" في حديثة لولاية الأناضول، إن هوكينج سجل اكتشافات مهمة بالنسبة للعلم والإنسانية، وبوفاته يكون قد أطفأ قبسًا من نور طالما أضاء فضاء العِلم، بعد أن ترك لنا كتبًا تنير دروب العلماء .

يذكر أن العالم الفيزيائي "ستيفن وليم هوكينج" كان قد توفي في 14 مارس الحالي، بمنزله في مدينة كامبريدج شرقي بريطانيا، ويعد أستاذًا جامعيًا، الف العيد من الكتب وأنجز أعمالاً رائدة في علم الفيزياء والكونيات .

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

مصر والبرتغال .. كلام في الرياضة والسياسة

جمال سلطان

سلفية الشيخ "فركوس" (2)

محمود سلطان

الانتخابات الرئاسية.. الحالية والقادمة‎

فراج إسماعيل

أهداف إفريقية في شبكة الجهل!

أ. د. حلمي محمد القاعود

ساركوزى وكوشنر..يا شماتة الطغاة فينا

د. هشام الحمامي

ليسوا عشرة .. بل مائة وأكثر !

طه خليفة
شارك معنا

اخترنا لك

» احتجاز رئيس إقليم كتالونيا بألمانيا
» استبعاد "ميسى" من منتخب بلاده بسبب الإصابة
» خزينة الأهلي تنتعش بـ7 ملايين جنيه
» أديب: "أنا بقول نكت قبيحة"
» اكتشفت براءته بعد 31 عاما في السجن..ما السبب؟
» "ربنا بعتلنا حادث الإسكندرية علشان ننزل الانتخابات"
» بث مباشر.. تشييع جثماني شهداء تفجير الإسكندرية
» اشتباكات داخل البرلمان التونسي
» أول ظهور تليفزيوني لعشيقة ترامب
» تفاصيل جديدة عن واقعة "الحاجة سعدية"
» إطلاق اسم صلاح على أكبر متاجر بإنجلترا

استطلاع رأي

كيف ترى حوار الرئيس عبدالفتاح السيسي مع "ساندرا"؟

  • عصر

    03:35 م

  • فجر

    04:34

  • شروق

    05:58

  • ظهر

    12:06

  • عصر

    15:35

  • مغرب

    18:14

  • عشاء

    19:44

من الى
أرطغرل
موسى مصطفى موسى
دعايا انتخابات 2018
طارق البشرى
تمثال لصقر قريش