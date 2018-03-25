  • الأحد 25 مارس 2018
  • بتوقيت مصر02:56 م
بحث متقدم
باسم يوسف

لماذا ألغت النقض تغريم باسم يوسف 100 مليون جنيه

حاتم زكريا، سكرتير عام نقابة الصحفيين

"زكريا" ينفى لـ"المصريون" استقالته من "الصحفيين"

الاهلي

شاهد.. أول ظهور للاعبي الأهلي بالتيشيرت الجديد

ممدوح إسماعيل في مجلس الشعب

محامي الأذان: الإخوان وحلفاؤهم فشلوا لهذه الأسباب؟

صورة الخبر

لأول مرة.. مصر تتسلم 32 مليونا من أموال سويسرا

مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك

النواب يرفض رفع الحصانة عن مرتضى منصور

صلاح

شاهد.. رد "صلاح" على فتاة طلبت منه الزواج

ي

مفاجآت عن صور "السماء" المنتشرة على "السوشيال ميديا"

عبد الله السعيد

ضربة موجعة لـ"السعيد" بمعسكر الفراعنة

آثار الانفجار

تحديد 3 متورطين في الحادث الإرهابي بالإسكندرية

مجهولون يشعلون النيران فى غرفة استئناف محكمة بالجيزة

قضايا وحوادث

حريق
ارشيفية

محمد الخرو

أخبار متعلقة
#

اليوم.. نظر استئناف بطلة "بص أمك" على حبسها

#

تأجيل استئناف "خالد علي" في حكم حبسه للمرافعة

#

اشتعال كابلات كهرباء كلية علوم بني سويف

#

10 إبريل...استئناف محاكمة شيرين بقضية «البلهارسيا»

النيران

محكمة

اللواء عصام سعد

قام مجهولون بإشعال النيران في غرفة قضايا مستأنف الصف جنوب الجيزة، وسرعان ما تمت السيطرة علي الحريق من قبل فوات الحماية المدنية.

وأضافت مصادر أن الحريق لم يسفر عن أي خسائر أو إصابات بشرية، لافتة إلى أن قوات الأمن تمكنت من تحديد هوية مرتكبو الواقعة، وفقا لـ"الوطن".

وأوضحت التحريات أن قوات الأمن تحت إشراف اللواء عصام سعد مساعد أول وزير الداخلية لأمن الجيزة، واللواء إبراهيم الديب مدير الإدارة العامة للمباحث، واللواء محمد عبد التواب مدير المباحث الجنائية، تمكنت من تحديد هوية المتهمين الذين ارتكبوا الواقعة.

وتابعت المصادر، أن المستشار حاتم فاضل المحامى العام الأول لنيابات جنوب الجيزة، كلف المستشار محمد علي حمودة رئيس نيابة الصف، بإجراء تحقيقات موسعة في الواقعة، ولا تزال التحقيقات مستمرة.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

مصر والبرتغال .. كلام في الرياضة والسياسة

جمال سلطان

سلفية الشيخ "فركوس" (2)

محمود سلطان

الانتخابات الرئاسية.. الحالية والقادمة‎

فراج إسماعيل

أهداف إفريقية في شبكة الجهل!

أ. د. حلمي محمد القاعود

ساركوزى وكوشنر..يا شماتة الطغاة فينا

د. هشام الحمامي

ليسوا عشرة .. بل مائة وأكثر !

طه خليفة
شارك معنا

اخترنا لك

» احتجاز رئيس إقليم كتالونيا بألمانيا
» استبعاد "ميسى" من منتخب بلاده بسبب الإصابة
» خزينة الأهلي تنتعش بـ7 ملايين جنيه
» أديب: "أنا بقول نكت قبيحة"
» اكتشفت براءته بعد 31 عاما في السجن..ما السبب؟
» "ربنا بعتلنا حادث الإسكندرية علشان ننزل الانتخابات"
» بث مباشر.. تشييع جثماني شهداء تفجير الإسكندرية
» اشتباكات داخل البرلمان التونسي
» أول ظهور تليفزيوني لعشيقة ترامب
» تفاصيل جديدة عن واقعة "الحاجة سعدية"
» إطلاق اسم صلاح على أكبر متاجر بإنجلترا

استطلاع رأي

كيف ترى حوار الرئيس عبدالفتاح السيسي مع "ساندرا"؟

  • عصر

    03:35 م

  • فجر

    04:34

  • شروق

    05:58

  • ظهر

    12:06

  • عصر

    15:35

  • مغرب

    18:14

  • عشاء

    19:44

من الى
أرطغرل
موسى مصطفى موسى
دعايا انتخابات 2018
طارق البشرى
تمثال لصقر قريش