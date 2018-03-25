الانتخابات الرئاسية.. الحالية والقادمة‎

25 مارس 2018 - 02:41 م

بعد أربع سنوات بالتمام والكمال سنكون على موعد مع انتخابات رئاسية نتمنى أن تكون أفضل من هذه التي تطل علينا غدا الاثنين.



تغيير رئيسي ومهم جدا قد يجعلها أفضل، وهو أن الرئيس السيسي سيكون خارجها تماما بعد انتهاء فترته الثانية بناء على الدستور.

سيقول قائل.. ومن أدراك أن الدستور سيظل على حاله. ألن يجد السيسي من يطرح تعديل المدتين إلى مدد أو زيادة سنوات المدة الواحدة إلى ست أو ثماني سنوات حتى يمكنه استكمال إنجازاته ومشروعاته أو لأن البلاد ليست مهيأة لرئيس جديد.

كل تغيير لم يقع هو اجتهادات غير موثقة لا يمكن بناء مقال تحليلي عليها. الواقع الدستوري الحالي يؤكد أنه لن يتاح للرئيس الحالي الاستمرار لفترة ثالثة، ويجب على القوى السياسية الاستعداد من الآن ببناء نفسها بشكل أفضل، وتمنح للشعب الثقة بأن الكفاءات السياسية والاقتصادية جاهزة ويجب منحها فرصتها.

الشعب هو الآخر لابد أن يدرك أن تداول السلطة واجب وطني، وأنه الصانع الأول للفراعين بسبب إعلائه للزعيم الأوحد الملهم الذي لا يغلط ولا يمكن أن تعيش الدولة بدونه.

عندما يعرف الشعب أن رئيسه موظف عام منتخب لتسيير شئون البلاد والعباد وليس شخصا مقدسا، سينتخب الأكفأ والعادل، وسيحرص على الانتخابات حرصه على أولاده.

لا أحد يمكنه المجادلة أن الانتخابات الحالية هي الأسوأ في تاريخ مصر. يكفي أنه لا أحد بعرف ما إذا كانت انتخابات أم استفتاء، وأننا لم نر من قبل كل هذه اللافتات التي تملأ الشوارع وليس فيها سوى صورة السيسي وصاحب اللافتة .

مبالغ طائلة تكلفتها بلا شك دون ضرورة لذلك، فالرئيس فائز فائز لأنه لا يوجد منافس حقيقي، وهو يفتتح المؤتمرات ويتكلم فيها إلى ما قبل ساعات من الاقتراع، ولو كانت انتخابات تلبي المعايير الدولية لاعتبرت تلك اللحظات فترة صمت انتخابي للمرشحين.

الله وحده أعلم بما سيجري خلال فترة السيسي الثانية، لكن على أي حال نأمل بأن تكون سياسته خلالها منحازة للحريات وللتجديد الحقيقي في السلطة ودفع الشباب دفعا حقيقيا إلى مواقع المسئولية، والتخلص تماما من أولئك الذين احترفوا النفاق في كل العصور.

ونتمنى أخيرا ألا يكون ما نقوله أشبه بلبن العصفور الذي لا وجود له.







