" تونا الجبل" تحتشد لدعم الرئيس

25 مارس 2018 - 03:23 م

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"هننزل ، هنشارك ، كنا معاك يا ريس" .. كعهدها من قديم الأزل ، محفور اسمها في مسامع العالم أجمع ، فهي صاحبة " الإيزادورا" جاءت لتكون دائما في المقدمة لتعمق وجودها و تثبت دورها السياسي الدائم ، في حشد هائل اتلتف خلاله أهالي قرية تونا الجبل التابعة لمركز ملوي بمحافظة المنيا "ديار" عمدة القرية ،لدعم الرئيس عبد الفتاح السيسي لفترة رئاسية ثانية ، معربين عن عزمهم للمشاركة بالانتخابات الرئاسية صباح غد الاثنين و الإدلاء بأصواتهم.

تقدم صفوف الناخبين " هيثم عبد الحميد " عمدة القرية و القائم علي تنظيم الحشد الجماهيري، حيث القي كلمة حث خلالها الحضور علي ضرورة المشاركة بالانتخابات و الذهاب لصناديق الاقتراع و أن يكون لهم صوت سياسي محفوظ في بناء وطنهم .

و أوضح " هيثم " للحضور أهمية المشاركة السياسية ،و أن يعي المواطن دوره السياسي وعدم الانسياق وراء دعوات المقاطعة، واصفا تلك المشاركة بـ" أخذ الثأر" و رد حق الشهيد .

رد " هيثم " علي استفسارات بعض الحضور حول غلاء الأسعار و البطالة و غيرها مما يشغل بال المواطن المصري ، موضحا الأنجازات التي حظت بها الدولة المصرية خلال فترة تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي، داعيا إياهم لاتمام المسيرة، و تحطيم أمال الطامعين و المتامرين.

قدم عمدة القرية ، كافة التسهيلات للناخبين في معرفة لجانهم الانتخابية و توفير وسائل المواصلات لقاطني العزب و النجوع ، حتي يتمكنوا من الإدلاء بأصواتهم ، فضلا عن مساعدة الأمن في تأمين اللجان و الاستعداد لحل أي نزاعات مع الجهات المختصة .

و من جهته نادي جمال المصري أحد المشاركين بالحشد ، أهالي بلدته لترك أشغالهم باكر صباح الغد و النزول لمشاركة بالانتخابات ، معتبرا أن تلك المشاركة السياسية جزاء لا يتجزا من بناء مستقبل أبنائهم.

و طالب" المصري " الحضور بزيادة الحث السياسي و معرفة واجباتهم تجاه وطنهم و المطالبة بحقوقهم بطريقة ديمقراطية، بعيدات عن لغة الجهل و التعصب دون المعرفة.

وعلي صعيد أخر أكد الحضور من أهالي المنطقة ،أن ذلك الحشد هو الأول في تاريخ حياتهم ،معتبرين أن نزولهم للمشاركة بانتخابات الرئاسية صباح الغد بمثابة الرد علي كارهي الوطن و الداعين للمقاطعة وبناء مستقبل أفضل .