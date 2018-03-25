  • الأحد 25 مارس 2018
  • بتوقيت مصر07:50 م
بحث متقدم
اللواء أبو بكر الجندي

«بطل المصادمات».. اعتذر للصعايدة فهل يعيدها مع النواب؟

سد النهضة

الجيش الإثيوبي يشتري سندات سد النهضة

علاء مبارك

علاء مبارك يهاجم القضاء بعد حكم تبرئة والده

محمد صلاح

محمد صلاح يحسم مصيره مع ليفربول

"بيل ترو" مراسلة التايمز البريطانية

أول رد لمصر على واقعة طرد مراسلة «التايمز»

OLX

التسوق الإلكتروني القاتل.. للجريمة وجوه أخرى

لحظة وقوع الانفجار الإرهابي

كاميرا مراقبة ترصد لحظة محاولة اغتيال مدير أمن الإسكندرية

اللواء أبو بكر الجندي وزير التنمية المحلية

نواب يدعون لإقالة وزير التنمية المحلية

بلاغ ضد مجدي عبدالغني بسبب مباراة السنغال

مجدي عبدالغني يغادر معسكر المنتخب بسبب«فضيحة الفيديو»

أوبر وكريم

بأوامر أمنية: «أوبر» و«كريم» بالمجان للناخبين

بالصور..

الجيش والشرطة يتسلمان لجان انتخابات الرئاسة

الحياة السياسية

الجيش والشرطة يتسلمان لجان انتخابات الرئاسة
الجيش والشرطة يتسلمان لجان انتخابات الرئاسة

خالد الشرقاوي

أخبار متعلقة
#

سر الإقبال الكثيف على الانتخابات الرئاسية بالخارج

#

انتخابات الرئاسة وكاميرات كلية الصيدلة تشعلا "تويتر وفيسبوك"

#

موسكو تنفي اتهامات واشنطن بهذا الأمر الخطير

#

ماذا قالت الأناضول التركية عن سامى عنان؟

الجيش

القوات المسلحة

الانتخابات

القوات الخاصة

الرئاسية

استلمت عناصر التأمين التابعة للقوات المسلحة، بنطاق الجيوش الميدانية والمناطق العسكرية اللجان ومقار الانتخابات، لتأمين الانتخابات الرئاسية.

وانتشرت عناصر القوات المسلحة، مدعومة بعناصر من القوات الخاصة والشرطة العسكرية، وذلك بالتعاون مع عناصر وزارة الداخلية، وتنظيم الكمائن، ونقاط التفتيش، ودفع الدوريات المتحركة، لتأمين محيط اللجان.

كما اتخذت عناصر الدعم من القوات الخاصة، الصاعقة والمظلات ووحدات التدخل السريع، أوضاعها للعمل كاحتياطيات، لدعم عناصر التأمين، ومنع أى محاولة من شأنها التأثير على العملية الانتخابية.

ووفرت القوات المسلحة، طائرات عسكرية، لنقل أعضاء الهيئات القضائية المختلفة إلى الأماكن النائية والمنعزلة، وذلك لتسهيل مهمة القضاة، يأتى ذلك فى إطار خطة القوات المسلحة، لتوفير مناخ آمن لجموع المصريين المشاركين فى الانتخابات الرئاسية.





تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الانتخابات الرئاسية .. البحث عن الصورة و"اللقطة" !

جمال سلطان

سلفية الشيخ "فركوس" (2)

محمود سلطان

الانتخابات الرئاسية.. الحالية والقادمة‎

فراج إسماعيل

سيدة التوائم السبعة أولى برذاذ هذه الأموال !

طه خليفة

أهداف إفريقية في شبكة الجهل!

أ. د. حلمي محمد القاعود

ساركوزى وكوشنر..يا شماتة الطغاة فينا

د. هشام الحمامي
شارك معنا

اخترنا لك

» السودان: جيشنا الوحيد الذي لم يخسر حربًا
» النيابة تحقق مع محام و3 آخرين في حريق محكمة الصف
» مدافع ليفربول يقارن «صلاح» بـ «نيمار»
» إخلاء سبيل شقيقة باسم عودة بتهمة التعدي علي "ضابطة شرطة"
» أقوى دبابة روسية تنضم للجيش المصرى
» «الحضري» لـ«ميدو»: «متعرّضهاش على النت»
» «أردوغان» يعلن بدء عملية عسكرية في شمالي العراق
» مصرع 4 وإجلاء 250 آخرين في حريق ضخم بروسيا
» هجوم بـ«المولوتوف» على مسجد في ألمانيا
» مقتل اثنين في انفجار ضخم بالقرب من مقر البرلمان الصومالي
» بالفيديو.. متسول يتنكر في زي نسائي

استطلاع رأي

كيف ترى حوار الرئيس عبدالفتاح السيسي مع "ساندرا"؟

  • فجر

    04:33 ص

  • فجر

    04:34

  • شروق

    05:58

  • ظهر

    12:06

  • عصر

    15:35

  • مغرب

    18:14

  • عشاء

    19:44

من الى
OLX
البرلمان
أرطغرل
موسى مصطفى موسى
دعايا انتخابات 2018